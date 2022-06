El hermano de Shakira rompe su silencio para aclarar cómo está la cantante tras romper con Piqué: "Seguro"

La separación de Shakira y Gerard Piqué llena las páginas de la prensa rosa y es protagonista de programa del corazón desde España a Colombia, pasando por Estados Unidos. No es para menos, ya que la cantante y el futbolista formaban una de las parejas más mediáticas a nivel internacional y con más presencia en los medios y las redes sociales.

Shakira y Piqué: la fortuna que acumulan y tendrán que repartirse

El deportista y la cantante habían acudido a sus abogados para formalizar su separación, organizar el reparto de sus bienes y la situación de sus dos hijos en común. Es por esto por lo que, ahora, llega la batalla por separar su cuantiosa fortuna.

La colombiana cuenta con un patrimonio personal de 300 millones de euros, mientras que él posee alrededor de 80 millones de euros. Este dinero permanecerá en la cuenta bancaria de cada uno de ellos sin necesidad de ningún tipo de repartición, ya que pertenecen a sus propios bolsillos y nunca llegaron a casarse.

Sin embargo, sí tendrán que negociar qué hacer con sus propiedades comunes. Por un lado, la casa que compartían desde 2012, en Esplugues de Llobregat, y que tiene un valor de 4 millones de euros. Y, por otro, el inmueble que tienen en el barrio de Pedralbes cuyo precio es de 1 millón. Al igual que de la fortuna que han acumulado desde que iniciaron su historia de amor. Según Celebrity Net Worth, la expareja tiene un patrimonio conjunto cercano a los 700 millones de euros.

No obstante, lo que más les preocupa son sus hijos, de nueve y seis años. Este podría ser el problema que enfrente al futbolista y a la cantante, ya que ella no quiere quedarse en España y Piqué se niega a que se los lleve. El catalán no quiere alterar la rutina de sus pequeños y se niega a que estudien en un colegio americano, además de que no quiere alejarles de su familia paterna ni de los amigos que han hecho en Barcelona.

El hermano de Shakira desvela cómo está la cantante

Después de varios días en Miami preparándolo todo para el inminente viaje que Shakira hará a Estados Unidos con sus hijos cuando Milan y Sasha comiencen sus vacaciones de verano, la mano derecha y hermano de la cantante, Tonino Mebarack, se encuentra de nuevo en Barcelona. Y, una vez más, ha demostrado su apoyo incondicional a la colombiana tras su reciente ruptura con Gerard Piqué.

Recién llegado a la ciudad condal, Tonino acudía al domicilio de la artista para reencontrarse con ella y contarle los pormenores de su estancia en Miami. Un viaje en el que ha aprovechado para acondicionar la impresionante casa que su hermana tiene en Florida, y en la que diferentes medios de comunicación apuntan que se instalará si llega a un acuerdo con el futbolista por la custodia de sus hijos.

Poco después, veíamos a Shakira y a su hermano saliendo de su casa para acompañar al pequeño Sasha a sus clases de kárate. Mientras la colombiana se encontraba en el interior de la academia, hemos aprovechado para preguntarle a Tonino cómo se encuentra la cantante tras su separación de Piqué y cómo lleva los rumores sobre las presuntas infidelidades del blaugrana.

"No sé nada" ha asegurado el gran apoyo de Shakira en estos duros momentos, revelando que su hermana está "muy bien" y muy animada - "seguro" responde sonriente Tonino - pese a su ruptura y a la tensión relación que, según diferentes fuentes, mantiene con el futbolista, con el que podría iniciar una batalla legal por la custodia de sus hijos.