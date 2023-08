El hermano de Rodolfo Sancho confirma que viajará a Tailandia en los próximos días para ver a su hijo Daniel

MADRID, 21 (CHANCE)

El viaje de Silvia Bronchalo a Tailandia para arropar a su hijo Daniel Sancho ha puesto el foco en Rodolfo Sancho y ha hecho que muchos se pregunten cuándo va a desplazarse al país asiático para visitar al chef en la cárcel de Koh Samui, donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta.

Tal y como ha revelado este fin de semana su abogada y portavoz en España, Carmen Balgafón, el protagonista de la serie 'Isabel' irá "pronto". "Rodolfo irá cuando pueda. Está terminando una serie de cosas que hay que organizar aquí, pero no muy tarde irá" aseguraba en el programa 'La última noche', dejando entrever que será cuando solucione varios trámites cuando el artista se desplazará a Tailandia para reencontrarse con su hijo.

Un viaje que podría ser inminente, como este lunes ha dejado entrever el hermano de Rodolfo, Rodrigo Sancho. Sin pronunciarse sobre los resultados definitivos de la autopsia de Edwin Arrieta, que determina que falleció degollado presuntamente a manos de Daniel, el hijo de Sancho Gracia ha confirmado que el actor "está arreglando" las gestiones necesarias para visitar a su hijo y será a lo largo de esta semana cuando viaje a Koh Samui: "Sí, creo que sí".

Un largo desplazamiento -puesto que Rodolfo vive en Fuerteventura con su pareja Xenia Tostado y su hija Jimena- que no incluirá en principio parada en Madrid para ver a su familia; especialmente a su madre, Noela Aguirre, que como desvela Rodrigo está "bien" a pesar del durísimo golpe que ha supuesto el atroz crimen cometido supuestamente por su nieto, al que está muy unida: "No creo que Rodolfo venga porque es mucho viaje para él, pero lo tengo muy claro".

En contacto en todo momento "y hablando entre ellos", el actor y la madre de su hijo, Silvia Bronchalo, con la que podría ofrecer una rueda de prensa conjunta a su llegada a Tailandia, rompiendo de manera conjunta su silencio sobre las graves acusaciones que pesan sobre Daniel, que se enfrenta a la pena de muerte.

Muy discreto, Rodrigo asegura no saber si su hermano ha podido comunicarse con el chef, aunque sí confirma que el resto de la familia no ha podido hablar con el joven desde que ingresó en prisión hace dos semanas: "No, todavía no, espero que sea pronto" ha comentado, confirmando que a su madre le gustaría tomar contacto con su nieto. "Mi madre no está mal, no está mal" ha añadido, tranquilizando sobre el estado de la viuda de Sancho Gracia, a la que no hemos visto desde que saltó a la luz pública el crimen cometido presuntamente por Daniel, que vivía con ella en la residencia familiar del norte de Madrid.

Pese a su amabilidad, el hermano de Rodolfo ha preferido sin embargo no pronunciarse sobre los mensajes de Edwin Arrieta que han salido a la luz y en los que el colombiano confirmaría sus planes de converirse en pareja de hecho de Daniel e instalarse en Barcelona para desvincularse de las amistades del chef, al que se refiere como "mi pareja" .