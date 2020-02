El hermano de la mujer asesinada en Gijón agradece el apoyo recibido: "Me llega al corazón"

AUDIO: Enlace a archivo de audio disponible al final del texto.Decenas de personas 'plantan cara' a la violencia machista en la plaza Mayor de Gijón

Sociedad civil y representación institucional se han concentrado este jueves en la plaza Mayor de Gijón en repulsa y condena del asesinato de la gijonesa Lorena Dacuña Fernández, octava víctima de la violencia de género en lo que va de año en España.

Su hermano, Francisco José Dacuña, ha agradecido, a su término, el apoyo recibido. "Me llega al hondo del corazón y me lo llena un poco del vacío de mi hermana ver la implicación de la gente, del Ayuntamiento, de la alcaldesa, de medios de comunicación, servicios sociales, todo el mundo apoyándome en este difícil momento, ha confesado.

"La verdad es que es muy reconfortante", ha agregado, antes de indicar que "ver el lado peor y mejor del ser humano es apabullante". "Me siento reconfortado", ha sostenido Dacuña. "No me siento solo y eso para estos momentos me viene muy bien", ha añadido.

Asimismo, ha resaltado que la Policía ha trabajado "muy bien y eficientemente", a lo que ha indicado que no sabe nada, aunque supone que estarán investigando, ya que hay decretado secreto de sumario. Sí que ha destacado que le avisaron de que habían detenido al supuesto asesino de su hermana, a lo que ha comentado que para dormir bien esa noche le vino "estupendamente".

En la concentración, a la que acudieron decenas de personas para 'plantar cara' al maltrato y pedir Justicia para Lorena, han participado diversas autoridades, entre ellas el presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa.

LUCHA SIN LÍMITES NI BARRERAS

Barbón, por su lado, ha pedido a los que aún niegan la violencia de género que rectifiquen del daño que están haciendo en una lucha que no puede tener "ni límites ni barreras".

Ha aprovechado, asimismo, para trasladar a los familiares y amigos de Lorena Dacuña el pésame del Gobierno regional pero también de todos los asturianos, que están en contra de la "asquerosa" violencia machista que ya lleva ocho mujeres asesinadas en lo que va de año. También ha elogiado el trabajo realizado por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el caso de la delegada del Gobierno, Losa ha condenado de la manera "más rotunda" un crimen tan execrable. Ha aconsejado, asimismo, a las mujeres que sienten que sufren maltrato que, a la menor duda, acudan a los servicios disponibles para estos casos.

Ha recordado que el teléfono de emergencias 016 "no deja rastro" y hay profesionales que le van a echar una mano y a orientar. "Que no permitan que nadie les haga daño", ha indicado, a lo que ha animado a hacerlo aunque tengan solo una mera intuición.

TRABAJO POLICIAL "IMPECABLE"

Ha felicitado, unido a ello, la actuación "impecable" de la Policía Nacional, que han demostrado su eficacia, su inmediatez y su profesionalidad, en un caso que podría haberse complicado ya que el supuesto asesino estaba desaparecido.

Antes de guardar un minuto de silencio, la alcaldesa de Gijón, Ana González, ha leído un manifiesto en el que ha incidido en que la vida de Lorena Dacuña quedó "rota por el machismo" y ha destacado la "indignación compartida" de la ciudad ante este crimen. "A Lorena le han arrebatado la vida de manera infame, contra todos sus derechos, de una forma despreciable, por ser una mujer", ha indicado.

"Gijón, Asturias y España están hoy de luto", ha lamentado, para recalcar después que Lorena Dacuña es la octava víctima de la violencia machista este año. A su familia, le ha transmitido que, aunque sabe que no hay consuelo, no quieren que se sientan solos, sino que toda la ciudad y toda Asturias "está con vosotros", ha sostenido.

LIBRES Y SEGURAS

Y respecto a las mujeres que aún sufren la violencia de género, ha animado a la sociedad a reaccionar y actuar colectivamente para que "nunca" estén solas, para que puedan tener una vida libre de violencia y se sienten libres y seguras.

Ha querido, además, renovar el compromiso de las instituciones y de la sociedad con la igualdad y con el rechazo a todo tipo de violencia de género, "porque una sociedad decente, libre, democrática y justa no puede tolerar ni una mujer más asesinada a manos de sus parejas o ex parejas, por violencia machista", ha reivindicado.

Cabe recordar que el supuesto asesino, ex pareja de la víctima, fue detenido este pasado miércoles en un domicilio d ella calle San Luis donde tenía alquilada una habitación. La búsqueda se inició el pasado lunes cuando familiares de Lorena Dacuña acudieron a su domicilio al no tener noticias de ella ni poder contactar con la víctima. Allí se encontraron su cuerpo sin vida, junto a un charco de sangre y un cuchillo.

Su propio hermano, Francisco José Dacuña, señaló a los medios de comunicación sus sospechas de que el supuesto asesino la estuviera esperando este pasado domingo temprano en su casa, cuando ella regresaba de haber pasado una noche de fiesta.

Si bien el hermano de la víctima dijo que durante los años de relación con Lorena el arrestado se había comportado bien con su hermana, fue cuando esta rompió el noviazgo cuando se volvió más violento, aunque no pensaban que pudiera pasar un desenlace tan fatal.

Tampoco sabía de los seis hijos que tiene el detenido ni que hubiera sido denunciado hasta en tres ocasiones por malos tratos a unas tantas mujeres, a las que siguió acosando tras la ruptura y que le llevó a la cárcel incluso por quebrantar la orden de alejamiento.

---------------------

Contenido multimedia:

Audio: El hermano de Lorena Dacuña, supuestamante asesinada por su ex pareja, agradece el apoyo recibido

Duración: 01:26

Url de descarga: https://audio.europapress.es/auth?v=473104&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1Nzk3IiwiZXhwIjoxNTgxMTkyNzU2LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoiYXVkaW8uZXVyb3BhcHJlc3MuZXMifQ.qzxOKnc20Xk6Ur98uBjD05j-YC-N3Kv48Aj1rStXX8g

---------------------