El hermano de Lady Di rechazó que The Crown se rodara en la casa los Spencer: "Es todo invención"

La cuarta The Crown ya está en Netflix. Y aunque el público ha convertido la serie desde su estreno en uno de los títulos más vistos de la plataforma, no cuenta con el favor de los familiares de los implicados. Tras las quejas de la familia real británica, el último en manifestar su malestar ha sido Earl Charles Spencer, hermano de Lady Di, quien además ha revelado que no permitió que la serie rodara en una de las casas de su familia.

"Me preguntaron si podían filmar en Althorp y yo dije obviamente que no", dijo Spencer en una entrevista con Today. "Lo que me preocupa es que la gente vea una serie así y se olvide de que es ficción. Me he encontrado con estadounidenses que me dicen que han visto The Crown como si hubieran recibido una lección de historia. Bueno, pues no es así", sentenció.

"Hay muchas conjeturas y mucha invención. Puede basarse en hechos reales, pero las partes que van de unos eventos a otros no son hechos reales", matizó. "Siento que es mi deber defenderla cuando pueda", dijo el entrevistado, refiriéndose a la figura de Diana de Gales.

"Ella me dejó, por ejemplo, como tutora de sus hijos. Así que siento que le transmití confianza. Y crecimos juntos, si creces con alguien, sigue siendo esa persona, no importa lo que le pase después. Así que sí, siento muy apasionadamente que tengo el papel de honrar su memoria", explicó.

La cuarta temporada de The Crown aborda el turbulento matrimonio entre el príncipe Carlos y Lady Di, y ha provocado una reacción de rechazo entre la familia real. Varias escenas muestran al hijo de la reina maltratando verbalmente a Diana, además de afirmar que el duque de Cornualles le fue infiel con Camilla Parker Bowles días antes de su boda.