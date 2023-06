Heridos dos ocupantes de un vehículo que colisionó contra un autobús en Porto do Son (A Coruña)

Los dos ocupantes de un turismo, un hombre de 26 años y una mujer de 60, han resultado heridos este martes tras colisionar el vehículo contra un autobús en Porto do Son (A Coruña), según han informado el CIAE 112-Galicia y el 061.

El siniestro ocurrió sobre las 7,30 horas de la mañana, y el propio conductor del autocar llamó a Emergencias para informar de que había chocado contra un turismo en el kilómetro 89 de la AC-550, a su paso por la parroquia de Baroña, en Porto do Son. Los vehículos habían quedado obstaculizando la circulación y había restos del accidente esparcidos por el asfalto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Noia, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Porto do Son y los servicios de mantenimiento de la vía.

Las dos personas heridas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital do Barbanza, aunque sus lesiones no revestían gravedad. Mientras, en el autobús, en el que viajaban el conductor y dos pasajeras, no hubo que lamentar daños personales.