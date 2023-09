Hello Auto, premiado con el S-Moving Startup Europe Awards por fomentar la movilidad sostenible en las ciudades

Hello Auto, insurtech española, ha sido galardonado como el mejor proyecto emprendedor en los S-Moving Startup Europe Awards, organizado por Finnova, por aplicar tecnología a los vehículos ayudando a fomentar la movilidad sostenible en las ciudades.

Este galardón se ha conseguido gracias a la implantación del dispositivo 'Hello Auto Connect' en el parque automovilístico español desde 2020. Esta innovación es un asistente de conducción que se instala en el automóvil con el objetivo de reducir la siniestralidad en carreteras y ciudades, a través de un innovador sistema que analiza e influye en la conducción de los usuarios.

El dispositivo digital tiene asociados una serie de servicios que le otorgan muchas funcionalidades: reduce el número y la severidad de los accidentes; favorece la conducción eficiente derivando así en ahorro de combustible y disminución de la contaminación; y posibilita un control completo del vehículo, desde su estado, hasta su ubicación.

El fallo del jurado ha puesto de manifiesto la importancia de contar con sistemas que aumenten la seguridad en la carreteras y ayuden a realizar una conducción eficiente para reducir las emisiones de CO2 en los vehículos de combustión.

Además, el dispositivo combinado con 'Hello Auto Flex', seguro de pago por uso, ayuda a que los conductores españoles "puedan ahorrar si deciden no coger el vehículo". Así, se fomenta el uso de otros medios de transporte no contaminantes.

Gracias a la capacidad tecnológica que Hello Auto ha desarrollado, permite elaborar productos a medida de cada cliente. La premisa que sigue la compañía es que "los buenos conductores no paguen por los malos".

Uno de los aspectos que ha destacado el jurado del premio S-Moving Startup Awards es la iniciativa que está teniendo la compañía española para aplicar la tecnología desarrollada en diferentes ámbitos cotidianos.

En este sentido, la empresa ha mantenido reuniones con distintos ayuntamientos para estudiar cómo podría ayudar la aplicación de esta tecnología aplicada a cada conductor creando coches conectados con el entorno.

Así, Hello Auto está intentando a través de la tecnología aplicada al vehículo crear ciudades sostenibles gracias a la distribución urbana de mercancías, peajes dinámicos o zonas de carga y descarga con reserva por tiempo determinado.