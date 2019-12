Helena, la madre de Adara, la gran revelación de 'GH VIP'

MADRID, 18 (CHANCE)

Adara ya cuenta las horas para la final de Gran Hermano VIP. Una última gala en la que podrá reencontrarse con la realidad tan difícil que le espera fuera de Guadalix. Su madre, Helena, se ha convertido en su fiel defensora durante estos últimos meses.

Aunque en un primer momento fue Hugo Sierra el encargado de representarla en el plató, su feeling con Gianmarco le llevó a abandonar el programa y marcharse a Mallorca. Helena tomó el difícil testigo que se le presentaba con mucha fuerza e ímpetu.

La madre de Adara ha conseguido convertirse en la auténtica revelación del reality junto a su hija. Serena y con las ideas muy claras, Helena ha sido la mejor defensa para su hija. Enfrentada con el padre de su nieto, la madre de Adara ha dejado ver que Hugo y ella no tienen una relación nada buena: "Hugo ha decidido poner el foco en mí y se equivoca porque la causa y raíz de este problema no soy yo, es él, pero le interesa poner el foco en mí. No tiene vergüenza, me ha vendido por dinero".

HELENA Y EL PADRE DE ADARA NO TIENEN NINGÚN TIPO DE RELACIÓN

Y es que la defensa del padre de Adara y ex de Helena a Hugo Sierra ha llamado mucho la atención de Helena. Sin querer mencionar al padre de su hija, Luis Jesús Molinero, Helena aseguraba recientemente que trata de mantenerse al margen de guerras absurdas: "Yo intento no entrar en guerras, porque en las guerras todo el mundo pierde, pero el padre de mi hija tiene una forma de pensar muy diferente a la mía".

Además, confirmó que no guarda ninguna relación con él: "Yo con este señor hace mucho que no hablo, no tengo una relación normal o cordial como debería de ser puesto que es el padre de mis hijos. Simplemente es lo que hay".

Una relación nula que espera que no se reproduzca en su hija y Hugo Sierra; tanto es así que le ha pedido al uruguayo que traiga al pequeño Martín este jueves para que pueda reencontrarse con su madre: "Me gustaría que Hugo el jueves venga con el niño y se lo vuelvo a pedir por favor, que deje que una madre se reencuentre con su hijo. Que se lo ponga fácil".