HBO Max responde a las críticas por la Liga de la Justicia de Zack Snyder: "El público ha hablado y hay que escuchar"

MADRID, 6 (CulturaOcio)

Aunque muchos fans han estado más de dos años pidiendo el lanzamiento de la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia, otros muchos no han sido tan felices al recibir la noticia. Un sector del fandom más crítico cree que esto sentará un peligroso precedente en Hollywood, e incluso hay gente que ya pide la versión de Escuadrón Suicida de David Ayer. El presidente de HBO Max tiene un mensaje para ellos.

Los detractores del lanzamiento de Liga de la Justicia Snyder's Cut ven en la decisión de Warner un peligroso juego en el que los fans tienen el control sobre una u otra película, permitiendo que una nueva versión -la del director en éste caso- pueda estrenarse tiempo después de la versión cinematográfica.

El director de HBO Max, Tony Gonclaves, habló sobre éste asunto en una reciente entrevista, abordando el tema de si Liga de la Justicia será o no un ejemplo a seguir para otros proyectos de Warner. "Mira, definitivamente no es un precedente. Pero tienes razón, hay diferentes tipos de fandoms", dijo al medio The Verge.

"Mi referencia al fandom es que estamos en un espacio en el que los consumidores son ruidosos. El público nos guía, y como industria tenemos que escucharlo", continuó Gonclaves para explicar cómo las productoras, en última instancia, se guían por lo que el público quiere ver. "Tuve un jefe que dijo una vez: 'La industria y los consumidores no siempre están de acuerdo, pero el público tiende a ganar'. Es un buen equilibrio".

El director de HBO Max agregó que, en el actual modelo de consumo, que se está disgregando hacia los servicios de streaming, "los consumidores nunca han tenido más opciones y nunca han tenido más voz", pero eso no significa que Liga de la Justicia vaya a marcar un antes y un después en el tratamiento que Warner va dar a sus proyectos, tanto nuevos como antiguos.

"Pero eso no significa que vayamos a invertir nuestro dinero en cada fandom que exista", añadió rotundo. "Creo que en el caso de los fans de Snyder's Cut y Friends, el público está hablando. Y tenemos que escuchar. Pero eso no significa que vayamos a rehacer cada una de las películas que ya se han hecho".

La versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder, en la que Warner tiene previsto invertir entre 20 y 30 millones de dólares, llegará a HBO Max en 2021.