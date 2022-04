No hay que bajar la guardia ante nuevas cepas como la XE, dice microbiólogo

Juliana Leao-Coelho

El coronavirus no ha dejado de evolucionar, advierte el doctor Rafael Cantón, jefe de Microbiología del hospital madrileño Ramón y Cajal, y aunque estamos en un valle, no hay que bajar la guardia ante nuevas variantes como la XE, que está creciendo en el Reino Unido pero sin revestir por ahora mayor gravedad.

No es descartable la necesidad de extender la cuarta dosis hacia fin de año, más allá de los grupos más vulnerables que ya la están tomando, y sería recomendable que esta nueva dosis sea de una vacuna más actualizada, explica en declaraciones a Efe.

De la variante XE, en España ya se han detectado algunos casos, muy esporádicos en secuenciaciones del virus realizadas a finales de marzo, sin que se haya producido una dispersión por el momento. Habrá que esperar haciendo un esfuerzo en la secuenciación y no bajar la guardia, explica a Efe.

La XE es una recombinación de las cepas BA.1 y BA.2 de la ómicron y aumenta rápidamente en el Reino Unido, con casos también en Canadá, Australia y Japón.

En España podemos estar tranquilos porque si se diesen más variantes, se van a encontrar. Se secuencia un número representativo y, al bajar los positivos, como la capacidad de secuenciación de los laboratorios sigue igual, aumenta proporcionalmente la posibilidad de encontrar nuevas variantes.

Que sea muy transmisible no quiere decir que sea más severa clínicamente, aunque todavía no hay informes de evaluación de riesgos de la XE por parte de los epidemiólogos británicos que sobresalen en esta área. Tenemos mucho que aprender de ellos. Tienen sistemas de vigilancia precisos y muy desarrollados. Hacen informes muy precoces, con método científico y muy buenos modelos, asevera.

Los hospitales Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y La Paz son laboratorios centinelas en Madrid. Los datos de las secuenciaciones se envían al Centro Nacional de Microbiología que, a su vez, los remite al Centro Europeo de Control de Enfermedades Contagiosas (ECDC).

España está preparada, insiste, pero hay que seguir vigilantes, no relajarnos. Y aunque las secuenciaciones son aleatorias, ahora se está vigilando más en la punta del iceberg, los casos que ingresan y van a las ucis, que en la base de la pirámide. Pero en la base tenemos un sistema de vigilancia centinela igual que con la gripe.

Sobre una posible gripalización de la covid en 2023, asegura que a los expertos no les gusta la palabra gripalizar. "El coronavirus ha demostrado ser un virus agresivo, que ha ido variando su agresividad con el tiempo pero no podemos predecir lo que ocurrirá en un futuro. Es cierto que con la vigilancia se puede tender a una gripalización, pero no por eso pierde importancia la enfermedad.

CUARTA DOSIS PARA FIN DE AÑO

Este especialista no descarta que haya que extender la cuarta dosis hacia final de año, en el último trimestre, a más franjas de población que los grupos vulnerables que ya se están inmunizando actualmente.

Lo lógico y recomendable es que esa cuarta dosis sea de una vacuna más actualizada, como ya ocurre con la de la gripe, que se va actualizando sucesivamente, e incluso con otros patógenos como la vacuna frente al neumococo, detalla.

En los virus las variantes son mucho más dinámicas que las de otros microorganismos y hace que sea necesario una modificación mucho más ágil.

Algunas variantes tienen menor protección vacunal pero la infraestructura de las compañías farmacéuticas están preparadas para modificar las vacunas en caso necesario.

Sobre la conveniencia de rotar vacunas para que esta cuarta dosis permita una inmunización más global, el doctor Cantón considera que no hay estudios fehacientes que digan esto.

De hecho, se habló de que la rotación haría que la inmunización fuese más completa, al ser más general por una parte y más específica por otra. Para que el sistema inmunológico recibiera distintos insultos, por así decirlo, y su reacción fuese mejor.

Pero hacer este tipo de estudios es complejo, lo veremos publicado más adelante, según este especialista para quien el fin de la pandemia es difícil de predecir.

La combinación de mutaciones en la estructura de la proteína S (spike) del virus puede hacer que los modelos que se establezcan no se cumplan, aunque confía en que la cobertura vacunal mantendrá el efecto de protección.