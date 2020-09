Hasta 90.000 familias ya reciben el Ingreso Mínimo Vital y Escrivá dice que la tramitación está siendo "un éxito"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Esscrivá, ha asegurado que la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) está siendo "un éxito". En concreto, ha indicado que se han recibido 840.000 expedientes en la Seguridad Social de los cuales se han resuelto el 40% y un tercio aproximadamente se ha concedido. En total, ya lo reciben 90.000 familias.

Así se ha pronunciado este miércoles en el Pleno del Congreso en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Margarita Prohens, quien ha reprochado al ministro que "prometieron llegar a cinco millones de personas, luego a dos millones y ahora que tienen más del 90% de solicitudes sin atender les parece un éxito". "No me digan que van a pagar con carácter retroactivo porque nadie come con carácter retroactivo", ha indicado.

Según ha precisado el ministro, un total de 90.000 familias ya se benefician del IMV, a fecha de este martes 22 de septiembre, lo que significa más de 280.000 personas. "Después buscamos puntos de referencia en otras CCAA a ver a qué ritmo han ido y nos hacemos una idea de si es mucho o poco", ha respondido Escrivá.

En concreto, el ministro ha puntualizado que de los 840.000 expedientes que han recibido, "un éxito", se han resuelto el 40% y de este porcentaje, un tercio aproximadamente se han concedido. Por su parte, hay un 45% que está pendiente y, según ha explicado Escrivá, se ha contactado con los potenciales beneficiarios para que completen el expediente.

El ministro ha defendido que el Gobierno está haciendo un "esfuerzo extraordinario" y ha hecho una comparación con el que hicieron las CCAA para poner en marcha sus escudos de apoyo hace años "que han fracasado".

Por ejemplo, ha dicho que Galicia "el primer año tramitó 3.000 expedientes, cinco años después 7.000 y hoy, 25 años después, 10.000", tardando en la actualidad "4 meses de media en resolver" cada solicitud. "Y las hay peores", ha avisado Escrivá.

La diputada 'popular" ha criticado que el IMV es "el ejemplo de que este Gobierno dos en uno no funciona" y lo ha calificado de "propaganda", mientras mostraba unas fotografías de las conocidas como 'colas del hambre'. "De la propaganda no se come", ha advertido Margarita Prohens.