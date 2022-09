¿Has sido cazado por un radar? Este es el tiempo que tardará en llegarte la multa a casa, según la DGT

El verano es la época del año en que la mayoría de los españoles tienen vacaciones. Los meses de julio y agosto son los meses preferidos por los trabajadores para hacer una escapada a la playa o ir a las montañas en busca de la tranquilidad. Además, son las opciones más comunes para disfrutar de nuestras vacaciones. En estos viajes, el coche es el medio de transporte preferido para ir de un lado para otro. De hecho, un estudio de la aseguradora Europ Assistance, el 59 por ciento de los españoles usamos el vehículo privado como medio de transporte para viajar.

Es por ello que para poder controlar y vigilar que los conductores cumplan con los límites de velocidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con una serie medios técnicos que están desplegados por toda la red de carreteras del Estado. Principalmente, se tratan de los radares y helicópteros, dado que el resto de medios, como los drones, cámaras y coches camuflados, se suelen utilizar para detectar otro tipo de infracciones.

A excepción de Cataluña y el País Vasco, la DGT dispone en toda su área de competencia de 780 radares fijos (92 de tramo) y 545 cinemómetros móviles (radares móviles). Además, la información sobre donde podemos encontrar estos radares móviles se encuentra en la página web de la Dirección General de Tráfico.





A pesar de este dispositivo, todos los años dos de cada tres multas de tráfico que se ponen en nuestro país están relacionadas con la velocidad. Un pequeño despiste puede ser más que suficiente para sobrepasar el límite establecido y, si se supera el margen de error de la medición, el conductor es denunciado. Si hablamos de radares fijos o de tramo, las multas no nos suelen ser notificadas al momento, sino que se expiden de forma automática y nos llegan a casa por correo certificado al domicilio del titular del vehículo.

Es muy probable que después de haber hecho un largo viaje te haya entrado la duda de si has sido pillado por un radar porque has conducido por encima del límite de velocidad. Es entonces cuando solo podemos esperar para averiguar si la DGT nos ha puesto una notificación de denuncia. Si pasado un tiempo no hemos recibido ninguna carta de la DGT, significa que no nos han impuesto una multa y que podremos estar tranquilos. Pero, ¿cuánto tiempo tardan en llegar las multas a casa?

Tiempo de espera

La DGT tramita estas notificaciones de sanciones por exceso de velocidad a través del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León. Un centro que al año gestiona 2,6 millones de denuncias, la mayoría por conducir a una velocidad inadecuada, además de ser el encargado de hacer que las notificaciones lleguen a nuestra casa. El tiempo transcurrido, desde el momento en que el conductor comete la infracción hasta que la multa llega a su domicilio, oscila entre una y tres semanas.

Sin embargo, este periodo de tiempo es orientativo, aun cuando se cumple este plazo en la mayoría de los casos. Pero esto no significa que si, una vez que han pasado las tres semanas, no hemos recibido nada, que no haya una infracción. Por lo que, para despejar las dudas, tenemos que esperar el plazo de prescripción de las infracciones que establece la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.





La normativa hace diferenciación entre las infracciones que son leves, graves o muy graves. Para las primeras, el plazo es de tres meses, para las graves o muy graves el plazo es de seis meses. Por lo que, si pasado los seis meses desde el momento en que cometimos la infracción, y no sabemos si el radar nos ha pillado, y no nos ha llegado ninguna notificación de la DGT, entonces podemos olvidarnos del asunto.

Otros mecanismos

También existen otras formas de consultar si tenemos una multa de tráfico que no hemos pagado. Podemos acceder a TESTRA (tablón de edictos electrónicos) en la web de la DGT, o acceder al TEU (Tablón Edictal Único del BOE) o entrar a la Dirección Electrónica Vial en la que tenemos que darnos antes de alta. Por otro lado, es posible ver estas multas, y pagarlas de forma online, desde el móvil a través de la aplicación miDGT.