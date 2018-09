Harmonía Integrativa presenta la fórmula para que divorciados y separados se adapten a su nueva vida

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"Cada pareja espera con ansias la llegada del verano y las vacaciones. Todo el año el trabajo hace que se caiga en la rutina y son estos esperados días veraniegos que, a priori, deberían ayudar a relajarse y pasar buenos momentos con los seres queridos. Pero, en ocasiones, uno no imagina que al terminar las vacaciones existe la posibilidad de sufrir la ruptura en el matrimonio Según las estadísticas que realiza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el último trimestre del año es el que más demandas de nulidad, separaciones y divorcios recibe España. Tal como afirma el Instituto Nacional de Estadística (INE), la duración media de los matrimonios son 16 años. Si después de tanto tiempo de convivencia y momentos juntos, se le suman los días rutinarios que llegan con el mes de septiembre, las personas que se separan pueden llegar a experimentar profundas depresiones y, como dice la fundadora de Harmonía Integrativa, Carmen Moruno, "el mundo se les cae encima". Cuando terminan todas las gestiones legales, queda un vacío enorme y la persona divorciada se siente perdida.

Es aquí cuando llegan las soluciones de Harmonía Integrativa, una empresa singular que fusiona los servicios de coaching, interiorismo y/u organización de la vivienda e imagen personal. Con su programa estrella In Out Planner acompaña a la persona divorciada en el aspecto emocional; reestructura y organiza su vivienda, creando un hogar adecuado para este nuevo single; y le asesora en los aspectos de imagen personal.

Carmen Moruno, es coach e interiorista que, después de vivir en un entorno de separaciones y divorcios, decidió dedicarse de manera profesional a proporcionar este cambio integral a los divorciados. "Harmonía Integrativa llega para crear armonía y bienestar tanto interior (los pensamientos, las emociones, etc.) como exterior (el confort y la paz en la vivienda junto a la seguridad y autoestima de uno mismo) en aquellos que más lo necesitan. Se dirige a personas que en este momento están pasando por un cambio en sus vidas y necesitan acompañamiento y asesoría para integrarse a un nuevo entorno", afirma Carmen.

In Out Planner es un concepto que no ha existido hasta la fecha. "En un momento de ruptura, el primer paso es hacer un buen coaching con la persona afectada, ya que lo más importante y lo primero a conseguir es la estabilidad emocional interior. El segundo paso, es poner orden a la vivienda, es decir, en algunos casos adquiriendo una nueva y en otros haciendo cambios a nivel de organización, decoración, etc., eliminando elementos que a la persona divorciada ya no le aportan felicidad y añadiendo aquellos que le proporcionarán confort, armonía y equilibrio al llegar a casa. Y, por último, realizamos la asesoría de imagen, es decir, se trabaja la imagen personal alineada con la manera de ser, de expresarse y de la esencia en general de la persona divorciada. Es un acompañamiento progresivo, siempre desde dentro hacía fuera", explica detalladamente la fundadora de la empresa.

Además del In Out Planner, Harmonía Integrativa ofrece cursos y talleres especializados en estas tres vertientes como, por ejemplo, el taller de autoconocimiento; el de armonización y creación el hogar; o el de conseguir ser la mejor versión de uno mismo, disponibles para todos aquellos que quieran aprender a mejorar y gestionar cambios en sus vidas.

