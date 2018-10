¿Han roto Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel? Cósima Ramírez responde

MADRID, 18 (CHANCE)

Hace varias semanas que Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez -conocido popularmente como 'El Chatarrero'- no se dejan ver juntos. La pareja protagonizó su última aparición pública el pasado mes de septiembre en el Teatro Real de Madrid para presenciar la entrega de los premios "Personaje del año 2018" de la revista Vanity Fair.

Desde entonces, no hay ni rastro de la diseñadora y el dueño de desguaces La Torre. Una situación que ha levantando las sospechas sobre una posible crisis en la pareja. Y es que la ausencia de Luis Miguel en la boda de los Duques de Huéscar ha incentivado aún más la rumolorogía.

A todo esto se suman las últimas declaraciones de Cósima Ramírez, hija de Ágatha Ruiz de la Prada. La joven fue la protagonista junto a Sandra Ibarra de la presentación de la nueva campaña #RECICLAVIDRIOPORELLAS que organiza Ecovidrio con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En la tienda de su madre, Cósima nos confirmó que hacía mucho tiempo que no veía a Luis Miguel, y evitó responder a si continuaba la relación o no: "No lo sé, son cosas de mi madre, por supuesto".

Unas declaraciones que dejan la puerta abierta a una posible ruptura. ¿Seguirán juntos la diseñadora y el 'reciclador'? Pronto lo descubriremos.