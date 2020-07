¿Habrá 4ª temporada de Hannibal... o miniserie de El silencio de los corderos?

MADRID, 17 (CulturaOcio)

A pesar de la cancelación de Hannibal, los fans insisten en resucitar la ficción. Según el creador de la serie Bryan Fuller esto podría ser posible ya que, además de barajar una cuarta temporada, también planea desarrollar una miniserie sobre El silencio de los corderos.

"Será interesante ver qué sucede con la serie en el futuro o si alguna vez habrá una miniserie de El silencio de los corderos con este elenco. Lo mejor de la idea respecto al elenco es que si nos tomamos cinco años, seis años, siete años o lo que sea y todos siguen interesados en que volver, entonces ese será el tiempo que ha pasado, por así decirlo. Desde ese punto nos adaptaremos", explicó Fuller según recoge Nerdist.

Parece que Fuller y el elenco principal están interesados en regresar, independientemente de cuánto tiempo pueda tomar. Lamentablemente, no hay planes oficiales para traer de vuelta la ficción en este momento. Hannibal se emitió entre 2013 y 2015, sumando un total de tres temporadas.

Aunque Hannibal no volverá, ya está en marcha Clarice, serie de CBS que servirá como secuela de la película original estrenada en 1991. Ambientada en 1993, un año después de los eventos de El silencio de los corderos, la serie se sumerge en la historia personal nunca antes contada de Clarice Starling, quien regresa al trabajo para perseguir asesinos en serie y depredadores sexuales mientras se involucra en la esfera política en Washington, DC. Originalmente interpretada por Jodie Foster en la cinta, el papel de Clarice Starling en la serie será encarnado por Rebecca Breeds, estrella de Pretty Little Liars y The Originals.