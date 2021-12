Hablamos Español y Convivencia Cívica crean AMPA para impulsar 25% de español

Las entidades Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han creado una federación de asociaciones de madres y padres de alumnos, denominada AMPA TOTAL, para "garantizar el anonimato de las familias que quieren reclamar el mínimo del 25 %" de castellano en las escuelas de Cataluña y que se implante en todos los colegios.

En un comunicado, estas asociaciones consideran que la creación de una AMPA "es la única fórmula que garantiza el anonimato de las familias que quieren reclamar el mínimo del 25 %", pues "tres personas darán la cara por todas las familias de Cataluña" que quieran que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas de sus hijos.

Afirman que ante el rechazo del Gobierno catalán "a rebajar siquiera un ápice la imposición del catalán en la escuela y que el Gobierno de España no da muestras de tener intención de obligarles a cumplir la sentencia, se ha planteado por parte de las asociaciones que luchamos contra la inmersión obligatoria reclamar ante el TSJC el cumplimiento de la sentencia".

Advierten que asociaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) y Societat Civil Catalana (SCC) han propuesto a las familias que dejen en sus manos la reclamación del cumplimiento de la sentencia, garantizándoles el anonimato, "pero este método no nos ha parecido el idóneo".

En este sentido, indican que las asociaciones "podemos representar a los padres ante la Consejería, pero no ante los tribunales; para eso las familias tendrían que otorgarnos un poder notarial".

"Y, lo más importante -añaden-, su anonimato no estaría garantizado" pues "la Consejería, como demandada, tiene derecho a conocer la identidad de las familias por ser estas la parte demandante, aunque las represente una asociación".

En cambio, continúan, "hay un tipo de colectivo que puede pedir ante un tribunal el cumplimiento de la sentencia, las AMPA", motivo por el cual, desde antes de hacerse pública la firmeza de la sentencia del 25 %, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana "nos hemos estado coordinando para promover la creación de una Federación de AMPAS".

"Las asociaciones de este tipo tienen un estatus legal que les permite actuar de muchas formas beneficiosas para nuestra lucha, entre ellas, intervenir ante los tribunales representando a sus asociados y son de sencilla creación", pues "tres padres por colegio son suficientes y cada centro puede tener más de una AMPA", remarcan las entidades.

"Ya hemos promovido la creación de varias en diferentes colegios y localidades de Cataluña y las hemos integrado en una Federación de AMPAS que acabamos de crear y a la que hemos propuesto para ella el nombre de AMPA TOTAL", precisan las asociaciones.

Además, detallan que la integración de las pequeñas ampas en la grande se hace ante notario, para que no figuren en ningún registro al alcance de la consejería catalana y por ello "solo los nombres de los miembros de AMPA TOTAL serán públicos".

"Se trata de tres personas de convicciones firmes y de la máxima confianza de Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana" que "darán la cara por todos los demás".

"Nuestro objetivo es llegar al 20 % de los centros de enseñanza de Cataluña; de este modo, podremos obligar a la Generalidad a implantar el 25 % en todos los colegios de Cataluña, tengan AMPA protegida o no", subrayan en el comunicado.

No obstante, avisan de que no están a favor de los porcentajes obligatorios en la enseñanza al entender que "la enseñanza bilingüe debe ser voluntaria" y creen que "es indispensable que existan líneas disponibles con el español como lengua vehicular en todas las materias no lingüísticas" para aquellas familias que lo deseen y para las que se trasladen desde otros lugares de España a vivir a Cataluña.