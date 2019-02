Hablamos con Victoria Freire, la actriz española que despunta en Nueva York

MADRID, 15 (CHANCE)

El próximo estreno del productor Michael Madsen, The Dirty Kind, tiene acento español. La actriz Victoria Freire participa en esta película escrita y dirigida por Vilan Trub.

La española se encuentra probando suerte en Estados Unidos después de años de trabajo en nuestro país. Su cara te sonará de series como Hospital Central, Una Nueva vida, Condenadas a entenderse o El mercadillo. Desde Nueva York, hablamos con Victoria Freire para que nos dé las claves de su nuevo proyecto y nos cuenta cómo se ve el cine español desde la Gran Manzana.

CHANCE: ¿Cómo te decidiste a dar el salto a Estados Unidos?

Victoria Freire: Pues mira. Me vine unos meses a estudiar ingles y a visitar a unos amigos. Siempre había querido venir a Nueva York. Era mi espinita clavada. Pero digamos que fui viniendo poco a poco, no tomé las decisión definitiva hasta que vine varias veces y vi que era un sitio en el que realmente me apetecía vivir. Me encantó su energía y la gente, casi totalmente rendida a sus pies.

CH: ¿Es verdaderamente un país de oportunidades?

V.F: Sí lo es. Aquí el mercado laboral es muy dinámico. No nos engañemos, tienes que trabajar mucho porque la competencia es enorme pero realmente el trabajo se premia. Si trabajas consigues cosas, no hay duda. No es un mito que es el país de las oportunidades, claramente mucha gente se cansa o echa de menos su país y se va pero eso es otra cosa. El que resiste, consigue cosas.

CH: ¿Cómo es tu trabajo allí?

V.F: El día a día es básicamente buscar y hacer audiciones, a veces hay proyectos que me surgen a mí y otros que me llama mi agente, como en todas partes. Hay mucho movimiento, pero como he dicho en varias ocasiones, esta el tema del acento, yo trato de trabajar en el todo o que puedo para no tener problemas luego a la hora de las audiciones en inglés. También voy a todas las clases y talleres que puedo. Estar en Nueva York y no ir a clases de actuación es una pena. Es una maravilla todo lo que puedes encontrar y aprender allí.. Aquí la gente es muy dinámica, están muy formados y siguen formándose toda la vida, ese es el concepto.

CH: ¿Te cuesta encontrar papeles?

V.F: No mucho. Básicamente siempre opto a papeles de personajes con acento, lo cual está claro parece un gran handipcap puesto que hay muchos menos. Pero siempre hay personajes con cierto acento, es un país muy cultural y eso es algo que lógicamente es parte de su sociedad. Además ten en cuenta que allí también hay mucho trabajo en español aunque ahí hay otro problema, a veces piden acento latino y es bueno también ir trabajándolo. Pero claro, ahí compites con actores que son latinos de verdad...

CH: ¿Cómo ha sido tu trabajo en Dirty King?

V.F: Pues mira, ha sido todo muy fluido muy fácil. Desde el mismo proceso de casting hasta el estreno en New York. Con Vilan trabajamos mucho con ensayos y analizando escenas ,personaje. Él es muy flexible a la hora de incorporar opiniones de los actores y propuestas.

El rodaje también muy fluido, estaba todo muy medido y ensayado y nos conocíamos todos bastante ya. Yo agradezco que haya sido así, soy muy partidaria de conocerse, de hablar, ensayar... probar y entender la historia desde un punto de vista mas global que no sea desde el actor únicamente. Que se quiere contar y como lo vamos a contar. Así fue The Dirty Kind.

CH: ¿Con quién te gustaría trabajar?

V.F: Buff... tanta gente.. Michael Haneke, David Fincher... Yorgos Lanthimos. De actores me fascina Amy Adams y Christian Bale.

CH: ¿Cómo te ves de aquí a unos años?

V.F: Pues si puede ser haciendo lo mismo que hago, sería feliz. Me encantaría tener un pie en Europa y otro en EEUU y trabajar en ambos sitios. Soy europea pero Nueva York me fascina, es una energía que me atrapa, cuando estoy fuera la echo mucho de menos.

También estoy escribiendo, algo que siempre había querido hacer pero hasta ahora no me había hecho. Dirigir y escribir es algo que voy a hacer de forma bastante inmediata de hecho, y que espero que con el tiempo se vaya afianzando.

CH: Desde Nueva York, ¿cómo se ve el cine español?

V.F: Bueno, aquí se conoce Almodóvar como el director más famoso del cine español, claro está. Pero también se hacen ciclos de cine español y a veces vienen directores y actores a presentar películas, seleccionadas en ocasiones para Festivales. Creo que el Consulado español está haciendo así mismo un buen trabajo en ese sentido y cada vez más el público americano se familiarizan algo más con el cine español. Para los que estamos aquí el cine español está en un momento muy bueno y todos somos conscientes de que no es una gran industria como la americana. Partiendo de esa base y con los medios que tenemos en España, y hablo por mí y por lo que oigo por aquí, estamos muy orgullosos de cómo está evolucionando y lo que se está consiguiendo en España en la Industria del cine.