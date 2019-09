Hablamos con Sarai Gascón, la deportista paralímpica con más proyección para Tokio

MADRID, 4 (CHANCE)

Sarai Gascón es una de las deportistas españolas con más proyección. La joven catalana se prepara para participar en las próximas olimpiadas de Tokio donde tratará de sumar una medalla más a su palmarés.

Encantada con la marca que la que es imagen, Breyers Delights, Sarai nos habla de su capacidad de superación y de sus 6 medallas en los Juegos Paralímpicos (cinco platas y un bronce). Una auténtica cifra de récord.

CHANCE: ¿Eres de cuidarte? Vemos en tu perfil de Instagram productos muy naturales.

Sarai Gascón: Sí, me gusta mucho cuidar sobre todo mi alimentación, aunque sin dejar de lado mis caprichos. Además de sentirme bien, es esencial para poder rendir al máximo en mis entrenamientos.

CHANCE: Sabor favorito.

Sarai Gascón: ¡Me encantan todos! Pero el de chocolate y el de cookie son espectaculares.

CHANCE: ¿Que aportan estos helados?

Sarai Gascón: Contienen un alto valor en proteínas y para mí que soy deportista esto es ideal ya que debo cuidar mi dieta. Además, tienen muy pocas kilocalorías, cosa que es difícil de encontrar en un helado, sin perder el gusto dulce y disfrutando de cada cucharada. De esta manera puedo disfrutar más a menudo de este postre que tanto me gusta sin tener que contenerme demasiado.

CHANCE: ¿Entonces esto helados no engordan?

Sarai Gascón: Toda la comida engorda si no sabes tomarla en su cierta medida. Pero lo que esta claro es que los helados Breyers contienen muy pocas kcal, por ejemplo, en la tarrina de 500ml de vainilla contiene un total de 290kcal, lo que supone 58kcal por 100ml. ¡Parece imposible!

CHANCE: ¿Cómo es Sarai? ¿Cómo te defines?

Sarai Gascón: Soy una persona sensible, empática, luchadora, constante y soñadora.

CHANCE: ¿Qué ves cuando te miras al espejo?

Sarai Gascón: Veo a una chica feliz, una chica con ganas de mejorar, de aprender de los errores, de seguir disfrutando de las experiencias y de crecer como persona.

CHANCE: ¿Qué ha supuesto la natación en tu vida?

Sarai Gascón: Todo. Ya que con tan solo 9 años ya empecé a entrenar cada día y con 11 a entrenar 2 sesiones varias veces a la semana. Tanto para mí como para mi familia que gracias a ellos pude conseguir mi gran sueño de ser nadadora profesional.

CHANCE: ¿Has tenido que demostrar mucho?

Sarai Gascón: Sí. Con tan solo 14 años ya me proclamé campeona del mundo en 100 metros braza. A partir de ese momento parece que cada campeonato tengas que volver a subir al podio, y no es nada fácil. Se siente mucha presión al estar entre las mejores del mundo.

CHANCE: ¿Y has tenido que demostrar más que los demás?

Sarai Gascón: Imagino que la misma sensación y presión la tienen todos los deportistas, ya que tenemos que demostrar en cada competición todo el esfuerzo de cada día de entrenamiento y queremos que se vea reflejado. Cada uno nos proponemos unas metas, y cada vez que las logramos son mayores y más difíciles. Es muy difícil llegar a coger una medalla, pero aún lo es más mantenerse.

CHANCE: ¿De dónde sacas tanta fortaleza?

Sarai Gascón: Cuando me propongo un reto voy a por ello sin pensármelo dos veces. En cada entrenamiento doy el 120% de mí para poder ir a ritmos más rápidos. Se que todo ese esfuerzo luego me va a ayudar para el día de la competición. A veces en la competición no me va como quiero ya que mis objetivos son muy altos, pero tengo la certeza que he hecho todo lo que he podido, por lo que no puedo reprocharme nada.

CHANCE: ¿Has tenido algún momento de bajón y qué pensaste?

Sarai Gascón: Cuando empiezas en el mundo de la competición todo son experiencias nuevas, pero poco a poco, cada vez es más difícil mantener la misma motivación que al principio. Hay muchos días que en los entrenamientos estoy muy cansada, ya que entreno 5 horas al día, y a parte ,estoy estudiando Educación Infantil lo que a veces lo hace muy complicado, es difícil gestionarlo todo. Momentos de bajón he tenido varios, pero siempre acabo remontando, que es lo importante.

CHANCE: ¿Has pensado algún momento en abandonar?*

Sarai Gascón: Abandonar no, ya que cada temporada cuando me propongo el reto del año voy a por ello sin dudarlo. Pero si que cada vez es más difícil estar a tope de motivación después de tantos años compitiendo. Tengo que aprovechar al máximo porque soy de las más mayores de mis rivales, hasta a muchas les saco 10 años, así que voy a disfrutar al máximo lo que me quede del mundo competitivo.

CHANCE: Tu pareja y tú compartís piscina y todo... ¿cómo se lleva?

Sarai Gascón: Sí, de hecho, nos conocimos gracias a la natación. Para mí es un apoyo esencial junto a mi familia, ya que cada día compartimos entrenamientos y sabemos lo duro que es el mundo del deporte de alto nivel. Cuando tenemos algún día de bajón nos apoyamos mutuamente y nos animamos, de esta manera se hace todo más fácil.

CHANCE: ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?

Sarai Gascón: Llevamos 10 años juntos, pero nos conocemos unos 15.

SARAI GASCÓN: "MUCHAS VECES LO MÁS VISIBLE ES LA MEDALLA O EL RESULTADO, PERO YO LO QUE VEO ES TODAS LAS HORAS QUE LE HEMOS DEDICADO"

CHANCE: Tenéis rivalidad en el agua?

Sarai Gascón: No, nunca la hemos tenido. Me pongo incluso más contenta cuando él tiene un buen resultado que cuando lo tengo yo. Tenemos la suerte de nadar prácticamente en las mismas pruebas, y eso supone estar juntos en la cámara justo antes de salir a competir. Él va justo delante mío, y yo no puedo salir a competir sin saber como le ha ido a él.

CHANCE: Está orgullosísimo de ti...

Sarai Gascón: Sí, igual que yo de él. Muchas veces lo más visible es la medalla o el resultado, pero yo lo que veo es todas las horas que le hemos dedicado y lo que hemos disfrutado del camino, que es con lo que realmente me quedo de mi experiencia como deportista.

CHANCE: Tienes 26 años, ¿hasta cuando vas a seguir con tu carrera como nadadora? ¿Has pensado alguna vez en la retirada?

Sarai Gascón: Cada vez lo veo más cerca, llevo toda la vida dedicándome exclusivamente a la natación y también me apetece poder disfrutar de otras cosas y tener más tiempo para mí. De momento he participado a 3 juegos paralímpicos y espero poder clasificarme para los 4os del 2020 en Tokio.

CHANCE: ¿Qué te gustaría hacer en el futuro?

Sarai Gascón: Estoy en 2º de Educación Infantil, por lo que me gustaría trabajar como educadora. También me gustaría seguir vinculada al mundo del deporte.

CHANCE: ¿Sabes que eres un referente para mucha gente? ¿Qué sientes?*

Sarai Gascón: A veces no me doy cuenta, pero si que es cierto que me escribe mucha gente por las redes sociales y soy un escaparate para todas esas personas que piensan que no pueden, pero ¡si se puede! Me piden muchos consejos y la verdad que me encanta poder dar esa motivación y ayuda a todas las personas que a lo mejor les falta un empujón para lanzarse a por sus sueños.

CHANCE: ¿Cuál es el mensaje que podrías lanzar a esas personas que necesiten un poco de apoyo?

Sarai Gascón: Todo el mundo somos capaces de conseguir lo que nos propongamos, solo tenemos que proponeros objetivos alcanzables y motivadores. De esta forma iremos mejorando poco a poco, y algo que nos pensábamos que era imposible, al cabo de un tiempo estará muy muy cerca.

CHANCE: ¿Has sentido alguna vez algún tipo de inseguridad y por qué?

Sarai Gascón: La verdad es que no. Soy una chica bastante segura de mí misma.