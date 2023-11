Gustavo, vuelta a la realidad y primera reacción a las polémicas declaraciones de Edmundo Arrocet sobre Las Campos

MADRID, 3 (CHANCE)

48 horas después de su expulsión fulminante de 'Gran Hermano VIP 8' por protagonizar un forcejeo con Álex Caniggia al intentar mediar en la discusión que el argentino estaba teniendo con José Antonio Avilés, Gustavo Guillermo retoma poco a poco la normalidad.

Todavía aterrizando en la realidad, el que fuera chófer de María Teresa Campos está descubriendo ahora todo lo que ha sucedido en los últimos dos meses. Y es su entrada en el reality se produjo diez días después de la muerte de su adorada jefa, por lo que no ha sido hasta su salida de la casa de Guadalix de la Sierra cuando se ha enterado de las declaraciones que Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio han hecho sobre él, y las entrevistas que Edmundo Arrocet ha concedido en diferentes medios de comunicación -como la revista 'Diez minutos', el diario 'La Razón' o los programas de televisión 'Vamos a ver' y 'Viajando con Chester- hablando de su relación con la recordada presentadora y arremetiendo sin piedad contra sus hijas.

Aparentemente tranquilo, pero sin ocultar su sorpresa por lo que ha ocurrido durante su estancia en 'GH VIP', Gustavo prefiere no decir nada por el momento: "Sabes que no puedo decir nada" se ha justificado, dejando en el aire qué le han parecido las revelaciones que Bigote ha hecho sobre su historia de amor con María Teresa y sus ataques contra sus hijas, a las que no ha dudado en acusar de ganar dinero a costa de criticarle en exclusivas.

"Sabes que no me parece..." ha revelado antes de interrumpirse cuando le hemos preguntado si cree que Terelu y Carmen boicotearon la relación de su madre y Edmundo, dejando entrever con su sonrisa que no da crédito a las declaraciones del humorista.

Tras unos primeros momentos en los que a las hermanas Campos pareció no sentarles bien que entrase en el reality, ambas le han mostrado su apoyo y han asegurado en varias ocasiones que para ellas es como un hermano y que les gustaría seguir teniendo relación con él porque es lo que le gustaría a su madre. Unas palabras de apoyo a las que Gustavo tampoco ha querido responder, dejando en el aire si él también seguir formando parte de la 'familia'.