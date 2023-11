Gustavo Guillermo confiesa los motivos por los que renunció a seguir trabajando con María Teresa Campos

MADRID, 6 (CHANCE)

Desde que se desvelara que el que fuera chófer de la presentadora participaría en la nueva edición de GH VIP, sus actos se han puesto en tela de juicio y se ha dudado de si era cierto que su relación con la familia Campos era tan buena como se pensaba. Tan solo unos días después tras su expulsión del programa, gustavo regresaba a plató para sincerarse en directo.

Ha querido dejar claro que, cuando presentó su denuncia a la familia Campos, simplemente pidió poder seguir cerca de María Teresa pero sin que hubiera sueldo de por medio. Confesaba cómo llegó a sentirse una carga económica para ella y él solo quería seguir a su lado por el cariño y el gran vínculo que habían formado tras tantos años juntos.

Respecto al comentadísimo contrato de confidencial que le habrían pedido firmar Terelu Campos y Carmen Borrego, aseguraba haberse sentido ofendido por la falta de confianza. "Yo jamás he hecho nada en contra de ellas, me cuesta creer que no se fiaran de mí" comentaba a Ion Aramendi.

También ha querido dejar claro que no existen esas mil horas de grabaciones que se supone que tiene guardadas de la presentadora, aunque sí que ha reconocido que en una ocasión quiso mostrarle a una persona cómo era su relación con María Teresa y por eso la gravó. "Una vez, por un tema mío con Carmen, la grabé para enseñárselo a una persona, para nada más. Le pedí perdón, un error, una tontería" confesaba arrepentido.

Antes de terminar su intervención, Ion Aramendi le preguntaba si ha podido hablar con Carmen Borrego y Terelu Campos, a lo que él ha respondido que simplemente le ha dejado claro a la pequeña de las Campos que todavía no está preparado para hablar tras haber sido expulsado del reality aunque tiene pensado ir a comer con ellas y retomar la relación tan familiar que tenían antes de todo el revuelo.