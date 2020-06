El guiño de The Walking Dead a Marvel

MADRID, 5 (CulturaOcio)

El cómic de The Walking Dead lanzó su último número en 2019, convirtiéndose en uno de los más exitosos de los últimos años que ha dado pie a numerosas producciones audiovisuales. El creador Robert Kirkman quiso homenajear en su obra a Marvel, pionera en el mundo de los cómics, añadiendo un guiño a la Casa de las Ideas que ha pasado desapercibido para casi todos... hasta hoy.

Fue en el número 123, publicado en 2014, cuando Kirkman incluyó el cameo. En plena Guerra Total, los aliados de Negan se preparan para una pelea contra Rick y su grupo. En una viñeta se puede ver a Negan y, mientras la mayoría de supervivientes están sosteniendo armas, hay un miembro del grupo en el centro sosteniendo un martillo muy parecido al de Thor, bautizado como Mjölnir.

Thor se ha convertido en uno de los personajes más populares de la compañía gracias a su aparición en el Universo Cinematográfico Marvel Cinematic de la mano de Chris Hemsworth. Mjölnir ha tenido una gran presencia tanto en los cómics como en la UCM, un arma poderosa que solo puede ser manejada por alguien considerado digno de su poder.

Kirkman ya había trabajado previamente con Marvel escribiendo para las sagas Ultimate X-Men y Irredeemable Ant-Man. Pero es su trabajo en Marvel Zombies lo que hace que este pequeño cameo de Mjölnir sea aún más interesante. Kirkman estuvo detrás de la serie limitada de cinco números, que se publicó entre 2005 y 2006, y que mostró una visión del universo Marvel lleno de muertos vivientes.

En la actualidad, The Walking Dead está esperando emitir el final de la temporada 10 y su nuevo spin-off, World Beyond, ambos aplazados por la pandemia de coronavirus. La ficción principal ha renovado por una nueva temporada, mientras que Fear the Walking Dead lanzará su sexta entrega este verano.