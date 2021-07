Guía para escoger el mejor aire acondicionado con sistema de filtrado este verano

El precio de la electricidad está alcanzando cifras históricas durante este verano. La nueva tarificación horaria diseñada para inducir a un consumo más responsable y racional de la electricidad no se ajusta, al menos hasta el momento, con las necesidades de los consumidores.

En los meses veraniegos, con las elevadas temperaturas que se dan en buena parte de España durante todo el día, es casi de obligada necesidad utilizar aire acondicionado, pero los tramos valle, que son los más económicos, se limitan al horario nocturno, entre la medianoche y las ocho de la mañana, y en los fines de semana.

Ante este panorama nos preguntamos, ¿cómo utilizar el aire acondicionado de manera eficiente y cuál es el mejor dispositivo para elegir y que no se eleve en exceso la factura eléctrica?

Consejos para hacer un uso racional del aparato de aire acondicionado

La OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, así como otras entidades que trabajan en la defensa de los consumidores, incide en algunas prácticas a poner en marcha para sacar el máximo partido posible de la climatización.

La primera es evitar la entrada de aire caliente durante el día, y para ello el aislamiento es clave. La temperatura del aparato debe situarse entre 24 y 26 grados centígrados, suficiente para combatir los efectos del calor y que no implica un consumo excesivo de energía.

Por otra parte, no es aconsejable que el flujo de aire se dirija directamente hacia las personas, pues no resulta agradable y puede ser perjudicial la salud. La unidad exterior del aire acondicionado no se debe obstruir ni tapar la entrada y salida de los splits, para que los aparatos no trabajen en exceso.

Y finalmente, hay que limpiar los filtros de manera periódica, al menos una vez al año, para eliminar polvo, polen y fibras. Esto ayuda a prevenir alergias y que el equipo funcione de manera más eficiente.

A más eficiencia, mayor productividad y menor derroche de energía, lo que se traduce en que lo que se paga por usar el aire acondicionado se destina directamente a mejorar el confort térmico de los espacios interiores. Con respecto a la temperatura, tampoco es recomendable que la diferencia entre ambientes interiores y exteriores sea superior a 5 o 7 grados centígrados.

¿Cómo escoger aire acondicionado? ¿Qué aparato escoger?

Decidir entre un modelo de aire acondicionado u otro está muy determinado por la superficie a enfriar y la potencia del aparato, así como su consumo, su eficiencia energética y, ahora más que nunca, si cuenta con un buen sistema de filtrado para garantizar la calidad del aire interior y, por tanto, cuidar de nuestra salud y la de los que nos rodean. El aislamiento de la estancia y su ubicación geográfica son también relevantes.

Para una estancia de unos 30 metros cuadrados se necesita un aparato de 3.000 a 4.000 frigorías. Las frigorías son las unidades que estiman la potencia del aire acondicionado para enfriar una estancia. Una regla general es 100 a 140 frigorías por metro cuadrado a climatizar.

En estancias de 20 metros cuadrados donde las temperaturas suelen superar los 30 grados centígrados durante todo el verano y la orientación es hacia el sur, el dato más acertado será tomar 140 frigorías por metro cuadrado. En esa situación, un aparato con 2.800 frigorías sería suficiente.

Más allá de estos datos de cálculo, que siempre son orientativos, confiar en fabricantes de prestigio y atender al etiquetado energético de los aparatos puede resultar de gran ayuda. Así, si el electrodoméstico es de tipo A, o A+, su consumo de energía es mucho más eficiente y por tanto más apropiado para reducir el precio a pagar por la factura eléctrica.

Mitsubishi Electric y su sistema de filtrado Plasma Quad

Más allá de la eficiencia energética, que es importante para garantizar un buen funcionamiento del aparato, y de la que la compañía japonesa Mitsubishi Electric hace gala con sus equipos, la firma apuesta garantizar la mejor calidad del aire interior y asegurar así la salud y el aire que respiramos.

Su sistema de filtrado Plasma Quad va en esa línea. La tecnología que pone en marcha es un sistema a modo de cortina eléctrica que recoge las moléculas infecciosas y contaminantes presentes en el ambiente y las neutraliza.

Se trata del único sistema de filtrado para aparatos de aire acondicionado avalado por la SEAIC, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología, que certifica que Plasma Quad es capaz de filtrar partículas contaminantes con un 97% de eficacia. Concretamente, este sistema inhibe el 99,8% del SARS-CoV-2*, neutraliza el 99% de bacterias y virus, elimina el 98% de elementos alérgenos como el polen, captura el 99,7% de ácaros y polvo y el 99% de las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5) y, elimina los malos olores.

El físico y divulgador científico Mario Picazo también valida estos datos.

Además, ahora, gracias al nuevo Plasma Quad Connect de Mitsubishi Electric, un accesorio que ha desarrollado la marca para integrar el sistema de filtrado Plasma Quad en sus equipos de aire acondicionado para su gama doméstica. Se puede instalar en los aparatos nuevos y en los que tienen una antigüedad inferior a los 10 años a través de una sencilla conexión eléctrica.

Instalar un aire acondicionado en casa en verano tiene como objetivo principal mejorar la temperatura interior y ganar en confort térmico, pero también hay que buscar modelos que consigan que ese ambiente sea más saludable y libre de partículas contaminantes, incluso sin olvidar que sean aparatos que no disparen en exceso el consumo eléctrico, como es el caso de Mitsubishi Electric.

(*) En 6 horas según los tests realizados por el Microbial Testing Laboratory del Kobe Testing Center (Japan Textile Products Quality and Technology Center)

(**) Los resultados de los tests de eficacia contra el SARS-CoV-2 de los sistemas de filtrado Plasma Quad han sido obtenidos por el referido laboratorio de reconocido prestigio internacional, sin embargo, no existen aún en la actualidad especificaciones técnicas normalizadas en Europa (normas UNE) de este tipo de aparatos frente el SARS-CoV-2, por lo que la eficacia probada del producto Plasma Quad Connect no ha sido aún homologada por las Autoridades europeas y/o españolas.

(***) La utilización de filtros Plasma Quad, no sustituye ni la utilidad ni, en su caso, la obligatoriedad, de la adopción de las medidas legalmente establecidas por las Autoridades Sanitarias del Estado en la lucha contra el SARS-CoV-2 (distanciamiento social, limitación de aforos, uso de mascarillas, etc.).