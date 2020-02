La guerra abierta a la "basuraleza" del Proyecto LIBERA

Un total de 61.913 voluntarios de 866 entidades han retirado 293,98 toneladas de residuos de la naturaleza en 2.000 puntos de toda España desde que hace tres años SEO/BirdLife y Ecoembes pusieron en marcha el Proyecto LIBERA que este 2020, por primera vez, está analizando la contaminación en las aguas de los ríos y masas de agua.

Durante la presentación del balance anual del proyecto LIBERA, los directores ejecutivos de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, y de Ecoembes, Óscar Martín, han destacado que solo en 2019, un total de 30.000 "héroes" retiraron 126 toneladas de residuos abandonados en 1.000 puntos del país, de las que buena parte, 83 toneladas de 'basuraleza' fueron recuperadas del medio natural durante la campaña '1m2 por la Naturaleza' que se celebró a mediados del mes de junio.

En total, en 2019 se han caracterizado a través de las aplicaciones móviles 'eLitter' y 'Marnoba' hasta 140.000 objetos, una cifra que desde 2017, cuando el proyecto de ciencia ciudadana echó a andar, alcanza los 264.107 objetos caracterizados en 145,32 millones de metros cuadrados del territorio.

Precisamente, las dos aplicaciones móviles, desarrolladas por las asociaciones Paisaje Limpio y Vertidos Cero han recopilado todos estos datos que ahora servirán para una nueva etapa, el lanzamiento del 'Barómetro de la Basuraleza', cuyo objetivo, según ha explicado Ruíz, es profundizar y mejorar el conocimiento sobre la basuraleza y sus impactos ambientales.

El barómetro se actualizará según se realicen las distintas campañas y permitirá ser un "indicador" de la naturaleza. Así, desean que este esfuerzo de ciencia ciudadana pueda incluso alimentar los datos para la Estrategia europea de economía circular.

Además, entre las acciones de 2019, Libera ha iniciado en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un proyecto sobre el impacto de contaminantes en 140 Áreas Importantes de Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBAS) en el que han recogido 440 muestras de aguas, heces, sedimentos y tierra que se están analizando.

NATURALEZA NARCOTIZADA

Aunque el estudio no ha terminado --lo hará a final de mes--, pues aún falta por analizar una 20 de puntos, Ruiz ha adelantado que las primeras noticias no buenas. "La naturaleza está narcotizada por cafeína y nicotina y anestesiada por analgésico y protectores de estomago", ha denunciado Ruiz que recuerda que el mejor vertido es el que no se produce y por ello ha animado a la sociedad a participar en Libera para "vivir el problema en primera persona de las consecuencias caprichosas de tirar la basura".

"Debemos tender al residuo y vertido cero. Queremos acabar con la basuraleza", ha insistido la directora ejecutiva de SEO/BirdLife que ha expuesto que la caracterización en estas IBAS reflejan que "todos" sufren contaminación por fármacos, pesticidas, microplásticos.

En concreto, ha revelado que el agua analizada está "repleta de protectores de estómago, antibióticos y todo tipo de analgésicos" y además se han observado en las zonas agrícolas trazas de contaminación por fungicidas, pesticidas e incluso DDT, un producto tóxico prohibido hace décadas.

Así ha informado de que a lo largo de 2020 presentarán los resultados para buscar soluciones y atajar el problema allí donde está porque "no basta" con llevar la gente al campo, sino hacer informes específicos que demuestran, por ejemplo, que todos los medios muestreados están "puestos de cafeína y nicotina".

Por su parte, el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín, ha celebrado el progreso del "movimiento" LIBERA en estos tres años y ha subrayado que la acción pasa por hacer de la ciencia una herramienta "fundamental" que acompaña a un cambio de comportamiento general de la sociedad.