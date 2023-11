La Guardia Civil realiza más de 900.000 actuaciones por violencia de género en 2023, un 45% más que hace un año

La Guardia Civil lleva realizadas más de 900.000 actuaciones en España durante 2023 en materia de protección de las víctimas de violencia de género, lo que supone un incremento de un 45% en comparación con el año pasado.

Así lo ha expuesto el director adjunto operativo del instituto armado, Pablo Salas, en el acto de entrega de los reconocimientos que la Guardia Civil concede por la lucha contra la violencia de género, en su tercera edición, celebrado en Valencia.

Actualmente, el instituto armado gestiona un total de 34.193 casos activos de malos tratos en el sistema VioGén, 12 de ellos con riesgo extremo y 544 con riesgo alto.

"No podemos sentirnos satisfechos hasta que no haya ni una sola víctima", ha enfatizado el director adjunto, quien ha pedido a las víctimas y a sus familias y amigos que denuncien porque "es imprescindible para salir de su espiral de violencia": "Que no tengan miedo y pidan ayuda".

En la Comunidad Valenciana, la Guardia Civil ha intervenido en 3.244 órdenes de protección y ha realizado 6.094 visitas e interacciones en situaciones en las que se detecta riesgo. El instituto armado cuenta con un plan de acción desde 2020 que abarca tanto la tipología referida a la violencia de género como todas las formas de violencia ejercidas de manera desproporcionada sobre las mujeres por el hecho de serlo.

PREMIOS

Con estos premios, el instituto armado distingue el trabajo de personas, instituciones, unidades y agentes que han trabajado contra la violencia de género. Al acto, celebrado en la sede de santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia (UCV), han acudido la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la subdelegada del Gobierno, Raquel Ibáñez, entre otras autoridades.

En la categoría de unidad de la Guardia Civil, el premio ha recaído en el Equipo Mujer y Menor Central. En la de personal del instituto armado, en Mª Isabel Álvarez, del Equipo Viogen de la Compañía de Zamora.

En la de colectivos, entidades o instituciones, para el Servicio de Atención Jurídica a la Mujer de Navarra. En la de ámbito educativo, para Academia de Guardias Civiles de Baeza.

Y el premio honorífico se ha concedido a Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El director adjunto de la Guardia Civil ha felicitado a los premiados porque "ayudan con sus iniciativas y su actuación a salvar vidas" y ha remarcado el mensaje que ponen en valor estos reconocimientos: "Tolerancia cero frente a las violencias machistas".

En lo que va de año, 52 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, lo que eleva a 1.237 el número de víctimas mortales desde que hay registros.