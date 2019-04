La Guardia Civil encontró 5 películas y más de 4.000 carátulas en el portátil del expropietario de Seriesyonkis

Peliculasyonkis habría facturado 840 euros en concepto de publicidad entre 2007 y 2009

La Guardia Civil encontró archivos con cinco películas comerciales y más de 4.000 carátulas en miniatura de filmes en el disco duro del portátil de C.G.S., expropietario murciano de los portales Seriesyonkis, Videosyonkis y Peliculasyonkis, mientras que este último portal solo habría facturado 840 euros en concepto de publicidad entre 2007 y 2009.

Así se desprende de la investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal y como han testificados dos agentes de la Benemérita en la segunda sesión del juicio oral de este caso sobre la que es considerada la mayor web pirata de España.

En esta sesión también ha intervenido el representante legal de la empresa administradora de servidores que tenía alojadas las web Seriesyonkis, Peliculasyonkis y Videosyonkis, quien ha destacado que los discos empleados por estas páginas eran del tipo SD, "muy rápidos pero con poca capacidad de almacenamiento", unos 80 gigas, lo que apenas podría dar cabida a "unas 80 películas".

Este administrador no ha podido descartar con rotundidad que los servidores de Seriesyonkis y Peliculasyonkis no almacenaran archivos como películas, debido a que él no tenía acceso a los contenidos. No obstante, dada la capacidad de almacenamiento, cree que "no es lo normal o no sería lo óptimo".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))