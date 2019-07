La Guardia Civil avisa del peligro del "Efecto Vieja del Visillo" en las carreteras

La Guardia Civil ha querido avisar a los conductores de uno de los riesgos más comunes en las carreteras, lo que han denominado como "Efecto Viejal Visillo" o "Efecto Mirón". Este efecto es la acción de mirar accidentes que suceden en la carretera mientras que se está conduciendo, perdiendo así la visión de la carretera y pudiendo provocar otros accidentes.

"¿Conoces el #EfectoViejalVisillo? Puede convertir un accidente en 2, en 3 ó en muchos más. Si ves un accidente en carretera y ya está la @guardiacivil de #tráfico y los equipos sanitarios no frenes para #visillear. #SegurdiadVial #EfectoMirón"

Esta práctica es una corriente muy generalizada en las carreteras españolas que, generalmente, origina atascos en las carreteras debido a que los conductores reducen la velocidad para poder observar detenidamente el accidente. Pero la Guardia Civil ha querido advertir de que esta acción puede originar problemas mucho mayores en las carreteras, tratando de mantener las carreteras libres de accidentes durante las vacaciones.

Hace unas semanas se volvió viral el vídeo de un policía alemán que recriminaba a los conductores que sacasen fotografías un accidente e incluso invitaba a un conductor a que se acercase a ver la escena del accidente para que comprendiesen la seridad del asunto.

"¿Quieres ver gente muerta? Ven conmigo."

'Do you want to see dead people? Come with me.'



This German police officer is being called a hero for shaming drivers who filmed the scene of a fatal Autobahn crash. pic.twitter.com/CNvM7TIPM5