El Grupo Social Once destinó casi 2.000 millones de sus ventas a empleo y acción social de personas con discapacidad

El Grupo Social Once destinó el año pasado, cuando la organización celebró su 80 aniversario, casi 2.000 millones de euros a "salarios, inversión y acción social para personas con discapacidad" después de superar durante 2018 los 3.000 millones en facturación, según detalla en el Informe de Valor Compartido que ha presentado este miércoles en Madrid.

Esta cifra resulta de la suma de ventas de productos de lotería de Once y de la empresa Ilunion. Según ha detallado el Grupo Social Once, en 2018 se registró un incremento del 8,5% en las ventas de productos de juego y un 9,2% en Ilunion. Del total de ventas, que ascendió a 3.086 millones, 1.150 se abonan en premios, y el resto de destina a la acción social, según ha detallado del delegado territorial de Once en Madrid, Luis Natalio Royo.

"El Grupo Once demuestra una vez más que la inversión social y económica van en paralelo, y es posible obtener rentabilidad económica con trabajadores con discapacidad", ha destacado Royo durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la organización en Madrid para presentar los resultados incluidos en el informe.

En 2018, además, el Grupo Social Once impulsó un puesto de trabajo para 11.571 personas con discapacidad, y convirtió en indefinidos a 1.033 agentes vendedores de la organización. De ese modo, cerró el año con una plantilla total de 71.393 trabajadores y trabajadoras, el 58% con discapacidad, y el 42,3% mujeres.

Una de esas trabajadoras que logró el contrato indefinido es María Rodríguez, una joven de la localidad madrileña de Móstoles que ha relatado su experiencia como vendedora. "Sin empleo no tienes independencia, y es un fin para conseguir la inclusión", ha asegurado.

María, que es invidente, buscó otros trabajos antes de convertirse en vendedora de Once, aunque le lastraba también tener solo formación en Bachillerato. "Mi trabajo ahora me permite seguir formándome, y en septiembre comenzaré un ciclo de Comercio y Márketing, y me permite también mantener mi vivienda y mi nivel de vida sin tener que pedir ayuda a nadie. Es flexible y puedes compaginar estudios y empleo", ha relatado.

El informe presentado este miércoles revela que el Grupo Social Once es el cuarto empleador a nivel estatal y el primero en personas con discapacidad. En concreto, concentra el 0,52% del empleo en España y, por nivel de facturación, el 0,27% del Producto Interior Bruto (PIB).

Por áreas, el crecimiento de las ventas de lotería aupó hasta los 2.160 millones el acumulado durante todo el año. "De cada euro ingresado por un cupón vendido, el 53,7% se destina a premios, el 22,%% a gastos de gestión del juego, y un 10.4% a acción social directa para personas ciegas y con discapacidad", ha detallado la organización.

Estos ingresos también permitieron a Once el diseño de acciones a medidas para más de 3.000 personas que perdieron la vista en 2018, la entrega gratuita de 130 perros guía en toda España, la cobertura completa para 7.500 estudiantes o 90.000 horas de mediación para persona con sordoceguera.