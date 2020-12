Un grupo de expertos define y homogeneiza el modelo asistencial de la Hospitalización a Domicilio en España

La Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD) ha definido el modelo asistencial de la Hospitalización a Domicilio (HAD) en España y ha sentado las bases para su homogeneización a nivel nacional mediante la elaboración de cinco documentos de consenso en los que más de 40 expertos de esta modalidad asistencial han trabajado en los últimos cuatro años en el marco del Plan Estratégico 'HAD2020: clave de futuro'.

En conjunto, estos cinco documentos, presentados en las últimas jornadas de la sociedad, establecen el marco de actuación de la HAD, su cartera de servicios, homogeneizan terminología, estandarizan procedimientos clínicos y recogen las capacidades docentes de las diferentes unidades de Hospitalización a Domicilio (UHD) de España.

Así las cosas, desde la SEHAD esperan que sirva para que el Ministerio de Sanidad "dé el paso definitivo hacia la creación de un marco regulatorio común a nivel nacional para homogeneizar la HAD en toda España y evitar así las inequidades en la atención de los pacientes que se dan entre las distintas comunidades autónomas".

En este sentido, recuerdan que, al no haber una referencia estatal, son los servicios de salud autonómicos, unas veces, o los gerentes de cada hospital, otras, los que deben tomar la iniciativa de crear y dotar UHD bajo sus criterios regionales o locales, con la asignación de materiales y recursos humanos que estimen oportuna.

GLOSARIO TERMINOLÓGICO DE HAD

El primero de los documentos presentados en las Jornadas Virtuales de la SEHAD fue el Glosario Terminológico de Hospitalización a Domicilio, en el que se establecen, desde el consenso de expertos de diversas regiones de España, los principales términos y conceptos utilizados para definir el modelo asistencial de la HAD.

"Para hablar de una materia con propiedad, es imprescindible que todos usen el mismo lenguaje y que el léxico empleado sea el más específico y adecuado posible", señalan los autores del documento, quienes añaden que "la Hospitalización a Domicilio presenta diversas particularidades respecto de otros ámbitos de atención sanitaria y es común la confusión de palabras, conceptos e incluso acrónimos ante la falta de una norma que los unifique".

CARTERA DE SERVICIOS DE LA HAD EN ESPAÑA

En este documento se especifica el catálogo de prestaciones que pueden llevar a cabo las UHD, que dependen de una serie de variables como el área sanitaria de referencia, el grado de dispersión poblacional, la posibilidad de coordinación con otros niveles sanitarios o los recursos propios de la unidad, incluyendo el número y cualificación de sus profesionales. El tipo de pacientes y su grado de complejidad que se pueden tratar en las unidades también dependen de estos recursos.

Así, los autores del documento han clasificado la cartera de servicios de HAD en relación con el perfil patológico, los grupos de edad y los procedimientos. Además, subrayan que el listado de actividades y procedimientos que especifican no debe entenderse como una relación estática en el tiempo, sino que será necesario adaptarlo a los avances científicos y técnicos y a las posibilidades de asignar a cada episodio clínico las actividades o procedimientos realizados.

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

Los autores han unificado las orientaciones y recomendaciones prácticas homogéneas para la implementación de los servicios de HAD. El documento señala que los criterios para ingresar a un paciente en Hospitalización a Domicilio deben ser: seguir los requisitos de ingreso hospitalario convencional según la política de admisión de cada servicio de salud; ser derivado a HAD por un médico que lo haya evaluado previamente; a su vez, ser valorado y aceptado por los profesionales sanitarios de hospitalización domiciliaria (en la mayoría de los casos); tener asignado a un médico responsable dentro de la UHD; y la necesidad de tener atención clínica a diario o atención clínica por un miembro del equipo de HAD.

La guía, además, incide en que la Hospitalización a Domicilio proporciona una atención médica eficaz, eficiente y de la misma calidad a los pacientes clínicamente estables que los servicios de hospitalización tradicionales. Y subraya que, al mismo tiempo, permite optimizar recursos con una elevada satisfacción tanto de los cuidadores como de los enfermos.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN HAD

Por otro lado, los autores dedican un documento de consenso a un catálogo de indicadores orientados a la evaluación de las diversas dimensiones de la actividad de la HAD. "De nada serviría establecer las bases técnicas de la modalidad asistencial si no se definen los indicadores adecuados para evaluarlas. El objetivo de este documento es construir un sistema de información común, propio de la SEHAD, en el que los socios puedan compartir indicadores y establecer una norma nacional. También, el de crear un banco de datos multicéntrico, al estilo del registro TADE, que permita tener una base de datos para futuros estudios", señalan sus autores.

INFORME SOBRE LAS CAPACIDADES DOCENTES DE LAS UHD EN ESPAÑA

Por último, el Plan Estratégico HAD2020 dedica un documento a la formación de los futuros profesionales de Hospitalización a Domicilio. Así, con este informe se ha creado un mapa en el que se establecen las competencias docentes de las diferentes unidades de HAD de España y su capacidad para asumir a sanitarios en aprendizaje o rotación, tanto médicos como enfermeras.

El objetivo de este informe es que la SEHAD sea capaz de canalizar las demandas formativas de los profesionales sanitarios para facilitarles tanto la elección de la unidad como el contacto para realizar la estancia.