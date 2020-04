El Gregorio Marañón se convierte en el hospital con más trasplantes de corazón durante la crisis del Covid

El Hospital Gregorio Marañón mantiene su actividad en materia de trasplantes a pesar de la pandemia del coronavirus y se convierte en el centro que más trasplantes de corazón ha realizado en España durante la actual crisis sanitaria.

Desde que se anunciara el estado de alarma nacional el pasado 13 de marzo hasta hoy, el Gregorio Marañón ha realizado cuatro trasplantes cardíacos, del total de 12 procedimientos efectuados en todo el territorio nacional durante este mismo periodo, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Su directora, Beatriz Domínguez-Gil, ha afirmado que "el número de trasplantes realizado en el seno de la epidemia puede parecer reducido en comparación con la actividad habitual en España". "Pero cada uno de esos procedimientos ha supuesto un gran esfuerzo de todos los profesionales implicados y un ejercicio de colaboración y cohesión del Sistema Nacional de Salud", ha desgranado.

Pese a la situación sanitaria causada por la epidemia del coronavirus y a la "presión asistencial" que está viviendo el hospital, el Gregorio Marañón ha realizado un total de seis trasplantes desde que comenzó esta crisis: un trasplante renal, un trasplante hepático y los cuatro trasplantes cardíacos ya mencionados.

Según ha informado el centro, el trasplante renal y uno de los cardíacos se realizaron en pacientes infantiles. Esta actividad para el hospital muestra, "sin duda alguna, el compromiso y el esfuerzo de todos los profesionales por seguir manteniendo la actividad de trasplantes para aquellos pacientes que lo necesitan".

Este balance, ha enfatizado, es también fruto de la "cohesión" del sistema sanitario, pues los órganos fueron donados en otras Comunidades Autónomas, y de la "generosidad extrema" de la población.

Los dos últimos trasplantes de corazón, realizados por el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital que dirige el doctor Ángel González Pinto, se realizaron en pacientes que se encontraban en urgencia 0. El estado actual de los pacientes es "bueno" y evolucionan favorablemente, según el jefe de sección de Cardiología y responsable del Programa de Trasplantes cardiaco de Adultos del Hospital, Manuel Martínez Sellés.

El coordinador de Trasplantes del Hospital Gregorio Marañón, José Luis Escalante, ha detallado que se ha desplegado cuidados "muy especiales" de los receptores de los órganos para evitar contagios de coronavirus, dado que estos pacientes son inmunodeprimidos y una infección complicaría mucho su situación.

También ha subrayado que en ese periodo se han realizado dos trasplantes cardiacos de Urgencia 0, lo que implica que en caso de no realizarlos en un periodo de tiempo breve podría suponer su muerte. Por fortuna, ha celebrado, se han podido acometer estos trasplantes y "salvar sus vidas".

"La urgencia 0 es una situación crítica que supone que el receptor necesita un corazón de inmediato. Según este criterio, marcado por la ONT y consensuado por todos los equipos cardiacos, esta situación de necesidad vital tiene prioridad absoluta en todo el territorio nacional. De tal forma que el primer corazón compatible por grupo sanguíneo y características antropométricas será para este tipo de pacientes", ha aclarado María Dolores Saiz, enfermera de la Unidad de Coordinación de Trasplantes del Gregorio Marañón.

Debido a la situación actual, y siguiendo los protocolos y procedimientos de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de Madrid conjuntamente con la ONT, se están "extremando" todas las precauciones para evitar posibles contagios de Covid-19 a los pacientes receptores. Por ello, sólo los donantes con la suficiente garantía de PCR negativa frente al coronavirus son aceptados.

TRASPLANTADO DE CORAZÓN DE URGENCIA EN PLENO PICO DE LA PANDEMIA

Uno de esos pacientes beneficiados de esta actividad es Jesús Muñón, de 62 años y trasplantado de corazón a finales de marzo, en el momento con "mayor pico" de pandemia de coranavirus en España.

Jesús sufría un grave problema cardiaco que le obligaba a llevar un desfibrilador que le ayudaba a reanimar su corazón cuando fallaba, sin embargo llegó un momento que este dispositivo ya no puedo darle soporte y a primeros de marzo, tras un fallo de su corazón tuvo que ser ingresado en el Hospital Gregorio Marañón, para mantenerlo con vida tuvo que conectarle a un ECMO, una máquina de circulación.

Su situación se agravó tanto que tuvo que entrar en el Urgencia 0, es decir, que la gravedad del paciente "es tal tiene prioridad absoluta en todo el territorio nacional".

Tras su trasplante y un periodo de postquirúrgico en la Unidad de Cuidados Postoperatorios (UCP) del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Gregorio Marañón, actualmente se recupera en la planta de hospitalización del Servicio de Cardiología, dirigido por el doctor Francisco Fernández-Avilés, en un área libre de Covid-19.

"Cuando vine aquí el corazón ya no me funcionaba y se dio la opción de que me pudiera trasplantar (...) Estuve esperando hasta que una buena persona donó y me lo pusieron. Ahora estoy perfectamente bien y lo único que me queda es recuperación", ha agregado este paciente.

También ha relatado que dentro del hospital se ven otros casos de pacientes que no son Covid-19 que salen adelante y ha mostrado su "agradecimiento en el alma" a la persona que donó su corazón. "Yo no estaría aquí sin él", ha apostillado este paciente.