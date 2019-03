Grandvalira Social recauda cerca de 10.000 euros con la celebración de un 'brunch' solidario en beneficio de Unicef

La recaudación se destinará a programas para la mejora de la educación de niños de Buthan, República Centroafricana y Congo

Grandvalira Social ha recaudado cerca de 10.000 euros con la celebración el pasado sábado de un 'brunch' solidario en beneficio de Unicef Andorra y cuya recaudación irá destinada los programas que tiene la identidad para la mejora de la educación de los niños de Buthan, República Centroafricana y Congo.

Según ha informado la compañía en una nota de prensa, el acto que ha tenido lugar este sábado en el restaurante el Racó de Solanelles del sector Encamp ha reunido a un centenar de personas que han participado en diferentes acciones.

La iniciativa ha acogido a personas procedentes principalmente de Andorra que han disfrutado del 'brunch' a partir de una selección de productos gourmet habituales en los restaurantes de los sectores Pas de la Casa Grau Roig de la estación de esquí.

Según ha avanzado la directora de Unicef Andorra, Marta Alberch, esta acción es la primera de futuras colaboraciones entre las dos entidades que se concretarán con la firma de un convenio.

En este sentido, según ha informado Unicef, millones de niños no tienen acceso a una educación de calidad y no sobreviven por el hecho de no tener acceso a las vacunas o porque los centros de salud carecen de recursos como por ejemplo la electricidad, el agua, el jabón, el personal sanitario formado o las medicinas, además de que miles están siendo reclutados por grupos armados para convertirlos en niños soldado.

La organización andorrana sin ánimo de lucro trabaja para garantizar los derechos de la infancia buscando cambios reales en países en vías de desarrollo y lo hace mediante programas de cooperación y de acciones de emergencia.