Grande-Marlaska recuerda al PP que la crisis migratoria no llegó con el PSOE y les acusa de "no hacer nada" en 7 años

Asegura que se respetaron los derechos de 55 inmigrantes que fueron devueltos tras el salto a la valla de Melilla del domingo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este miércoles al PP que "la crisis migratoria no llegó" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que entre 2013 y 2017, según ha apuntado, la llegada de inmigrantes ilegales a España aumentó en un 301%. En este sentido, ha acusado a los 'populares' de criticar ahora las políticas migratorias socialistas, cuando ellos "no hicieron nada" durante siete años de mandato.

En respuesta a una interpelación urgente, que le ha dirigido el diputado del PP Carlos Rojas, Grande-Marlaska ha apuntado que en cuatro meses de Gobierno del PSOE se ha hecho más que en los cuatro años en los que Mariano Rajoy estuvo en la Moncloa, justo antes de enumerar las medidas que su departamento ha puesto en marcha en las últimas semanas.

El responsable de Interior, ha hablado de viajes de trabajo para intensificar la cooperación con países de origen y tránsito, con desarrollo de proyectos y refuerzo de la colaboración policial e intercambio de información; promoción de canales legales y seguros; la construcción de un CIE en San Roque (Cádiz) y ampliación del CATE en el Puerto de Motril (Cádiz); impulso de política de acogida y de cooperación al desarrollo; o liderar la política europea común en el Consejo Europeo, entre otras medidas.

Del mismo modo, ha señalado que se está llevando a cabo un estudio de modernización del Plan Fronterizo en Ceuta y Melilla del que, a través del cual, entre otras decisiones, se resolverá la cuestión de la sustitución de las concertinas por otros sistemas de seguridad menos lesivos, tal y como había anunciado el propio ministro.

UNA POLÍTICA DE "BANDAZOS"

Sin embargo, para Rojas, la política de los de Pedro Sánchez en esta materia es "un descontrol" y les acusa de enviar mensajes peligrosos a las mafias hasta el punto de que, según el diputado, España es la principal ruta para éstas para la llegada de inmigrantes a Europa.

"No podemos decir que en estos meses su trayectoria sea conocida por un criterio único y uniforme en esta materia, ni en hechos, ni en palabras, ni entre los distintos departamentos", ha insistido Rojas, que ha hablado de "bandazos" o de "no tener un criterio claro", en referencia a las políticas de Interior.

Como ejemplo, el diputado del principal partido de la oposición ha señalado que en el "reality" del 'Aquarius' se les concedió a los migrantes 45 días de permiso, mientras que a los que se acogieron posteriormente con 'Open Arms' se les dió 30. Además, según ha explicado, se les aplicó diferentes protocolos a su llegada.

Rojas también ha hablado de los 11.000 menores extranjeros no acompañados que han llegado a España en el último año y que "deambulan" por las autovías y comisarías, del desbordamiento de abogados de Ceuta y Melilla que han tenido que atender a inmigrantes de 10 en 10, los saltos a la valla que se han producido en estos cuatro meses y la crítica del PSOE a las devoluciones en caliente cuando era oposición que ahora "practica".

Sobre el 'Aquarius', el ministro ha respondido que España actuó "ante un previsible problema humanitario", algo a lo que, según ha señalado, "el PP siempre ha hecho caso omiso". Y ante el resto de acusaciones, Grande-Marlaska ha calificado de "ignorante" a su interlocutor por hacer "asumir" unos datos "sin espíritu crítico" que alguien "le ha preparado".

CON EL PP, LOS SALTOS MÁS NUMEROSOS

En este sentido, ha indicado que el número de menores no acompañados que ha facilitado el PP no es el de llegadas, sino el de registrados; que cada abogado se hizo cargo de diez inmigrantes "no de diez en diez"; y que los de Pablo Casado son quienes ostentan el récord de saltos más numerosos a la valla: en 2014 y 2017.

En este sentido, el ministro ha explicado el último intento de entrada de más de 300 inmigrantes a través de la valla en el que 209 subsaharianos lo consiguieron, siendo tres de ellos menores, resultando heridos 26 --así como siete guardias civiles-- y uno de ellos fallecido. Además, ha apuntado que 208 de ellos fueron reseñados por la Policía, de los que 137 solicitaron asilo y 55 fueron "readmitidos por Marruecos según el tratado hispano-marroquí de 1992".

"Con cumplimiento efectivo de los derechos. Esos 55 inmigrantes tuvieron sus expedientes individualizados con presencia de letrado, como los 137 que pidieron asilo y no fueron devueltos", ha apuntado el responsable de Interior en respuesta a las acusaciones de práctica de devoluciones en caliente.

"Sólo le pido que escuchen lo que hemos hecho", ha concluido el ministro para destacar unas palabras que le trasladó el presidente de Senegal durante su visita a dicho país: "Tenemos una realidad y es una cuestión de la UE y de África. Ustedes no van a poder asumir el flujo pero nosotros tampoco queremos perder a nuestra juventud. La solución es cooperar".