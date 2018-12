La gran pérdida de Rihanna

MADRID, 28 (CHANCE)

Desde que Rihanna comenzase su carrera musical allá por 2003, la de Barbados siempre ha tenido un buen feedback con sus seguidores y ha estado muy unida a ellos, dando siempre las gracias por todo el apoyo que ha recibido durante toda su carrera como artista.

La cantante conoció a una fan acérrima llamada Monia cara a cara el pasado mes de junio en un evento de su firma de maquillaje celebrado en la ciudad londinense. La joven luchaba por tercera vez contra un cáncer y Rihanna compartía regularmente mensajes de ánimo hacia Monia calificándola como una luchadora con una gran actitud positiva.

Hace menos de un mes, la ex de Chris Brown publicaba en su cuenta de Instagram un mensaje apoyando a la joven: "Hermana, estamos todos rezando por ti! Tu fuerza y tu capacidad de mantener la belleza en tu espíritu brillante a pesar de la adversidad, es tremendamente inspiradora!! Gracias por continuar compartiendo tu viaje con nosotras. Imagino que es un poco solitario, horas interminables entre las paredes del hospital, teniendo miedo de quedarse dormido por si no vuelves a despertar, sintiendo que nadie lo entiende, la agonía física, la medicación y todos sus efectos secundarios* No puedo ni comenzar a imaginar cómo te sientes, así ue quiero que sepas que todos estamos aquí para ti y animo a la NAVY a que se reúna contigo durante estos momentos. Te quiero!".

Sin embargo, la cantante ha sufrido una trágica noticia en lo que deberían ser unas fechas de lo más especiales pues Monia no ha podido continuar luchando contra el cáncer y ha perdido la vida. Rihanna, muy cercana siempre a los suyos, ha mandado un mensaje de lo más emotivo para despedirse de la joven: "Esta Navidad hemos perdido a un bonito espíritu que era un gran pilar de fuerza para todos nosotros! La mayoría de nuestra amistad se la pasó en un hospital o en la consulta de un doctor. Esta foto se hizo hace unos poco meses, me miró y me dijo 'Rih, el cáncer ha vuelto'. Nunca olvidaré el miedo en sus ojos ese día! Pero ella siguió empujando, luchando cada día con un ejército tras ella apoyándola en cada paso del camino! Estamos todos con el corazón roto! Nunca serás olvidada! Te amo mi ángel, vuela en paz".