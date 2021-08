Gran Canaria: Una vacuguagua recorre playas y pueblos para repescar rezagados

La "Vacuguagua" del Servicio Canario de Salud ha comenzado este sábado a recorrer playas y pueblos de Gran Canaria, con el objetivo de repescar a ciudadanos mayores de 12 años que aún no se hayan administrado la vacuna contra la covid-19 o que, por el motivo que fuera, no hayan podido acudir a su segunda cita.

Esta guagua turística, convertida en centro de vacunación, ha inoculando en sus primeras horas de estancia junto a la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, una veintena de dosis, aunque espera administrar alrededor de 200 a lo largo del día.

La playa de la capital es el primer punto de en ruta de la vacuguagua de Gran Canaria, que recorrerá la isla durante 28 días hasta el 17 de septiembre, con paso por ocho municipios. Y hay otra igual que pasará por los diferentes ayuntamientos de Tenerife.

Como ha explicado el director de enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Juan José Suárez, en la vacuguagua se administrarán las cuatro vacunas autorizadas en Europa con el objetivo de llegar a las 200 diarias, con una media de 30 a la hora según una estimación realizada de otros puntos de vacunación sin cita.

Aunque el fin principal es captar a quienes no se hayan vacunado, también se administran segundas dosis en el caso de que, por determinadas incidencias, no hayan podido acudir a su cita.

Pueden vacunarse en la vacuguagua, sin necesidad de cita, cualquier persona mayor de 12 años residente en Canarias, con la única salvedad de que los menores de 16 años deben estar acompañados de sus padres o tutores legales.

Este sábado, ha explicado Suárez, "ha ido bien, cómodo y tranquilo" con personas llegando de forma progresiva y de una manera "accesible y fácil" por parte de la gente que se ha acercado al dispositivo.

El director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria ha destacado que es "un punto más accesible y que no genera tanta concentración de personas como un vacunódromo" en una instalación fija, como un polideportivo, y que está en un punto de paso, lo que anima a quienes estén decididos o se lo están pensando.

Hasta la vacuguagua se han acercado los cuatro miembros de una familia de Gáldar, que actualmente viven en Sevilla, y han encontrado en la vacuguagua un lugar para que la menor de ellos, de 13 años, se ponga la primera dosis.

También ha pasado en la mañana de hoy aprovechando que daba un paseo por la zona José Luis Gómez, que se ha puesto la monodosis de Jannsen y ha asegurado que no se la había puesto antes porque "no era el momento", ya que por trabajo no pudo encajar su cita y ahora, de vacaciones, ha "aprovechado".

Por su parte, Ana Bernal no se había vacunado porque estaba en Alemania, de donde regresó ayer, y allí no recomendaban hasta la fecha la vacunación para personas en periodo de lactancia como es su caso.

Se ha puesto su primera dosis de Pfizer y ha asegurado que, lejos de tener miedo de vacunarse, lo tenía a "no hacerlo", ya que ahora en vacaciones estará relacionándose con más personas y la vacuna le da tranquilidad.

Susi Acosta sufrió un tromboembolismo pulmonar con infarto y, después de que las pruebas le han ido bien y sabe que es seguro vacunarse ha aprovechado el paso de la vacuguagua para ponerse su primera dosis.