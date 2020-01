El ejemplar comportamiento de un perro callejero protegiendo a unos niños que cruzan la carretera

Sucedió el pasado 17 de enero en un vecindario ubicado en la ciudad de Batumi, en Georgia. Ante la sorpresa de conductores y viandantes un pequeño perro callejero se interpuso entre los coches y un paso de peatones para que un grupo de niños, capitaneados por su monitora pudieran cruzar al otro lado de la calle sin riesgo a ser atropellados.

El sorprendente vídeo de este intrépido animal con un desarrollado sentido en seguridad víal, no ha tardado en hacerse viral. En él se puede ver como el decidido perro blanco y negro no duda en advertir con sus ladridos a un vehículo para que no siga avanzado velándo por los niños y sus maestros mientras avanzan por el paso de peatones acompañándoles hasta el otro lado de la vía para garantizar su seguridad.

Lo cierto es que las imágenes, grabadas por un vecino de la zona, no son las únicas que existen sobre la solidaria labor del can, bautizado cariñosamente como Kursha, que ya ha protegido ya en otras ocasiones a los peatones.

En otros vídeos se puede ver como Kursha ladra a algunos coches que no respetan el paso de peatones y se lo saltan poniendo en riesgo la integridad de los viandantes.