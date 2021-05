G.Page pide pacto de Estado para migración que sea política de España en UE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido un "auténtico" pacto de Estado en relación con la migración, que sea la política de España en la Unión Europea y que se haga "con cabeza y con corazón", no con "las entrañas o el bolsillo" como él percibe en algunos comentarios.

Durante su intervención en el I Foro de Telecomunicaciones de Castilla-La Mancha, en Marchamalo (Guadalajara), García-Page ha dicho que España no debe perder la conciencia y la capacidad de conmoverse con el dolor humano, porque sería "enormemente peligroso".

Ha reflexionado que cuatro de cada cinco personas "que llaman a la puerta" (de España) lo hacen porque "quieren vivir como nosotros y donde nosotros", y ha señalado que ésto es un problema si no se gestiona, por lo cual ha planteado crear "cuanto antes" una mesa para llegar a un "auténtico pacto de Estado en relación con la migración" que, además, sea la política de España ante la UE.

Sin embargo, ha rechazado hacerlo "con sectarismo ideológico" y ha pedido tener corazón, sobre lo cual ha dicho que él quiere que quien gobierna un país, una región o un ayuntamiento "tenga cabeza y tenga corazón" pero algunas cosas que está escuchando no se deciden con la cabeza o el corazón sino "con algo bastante peor, las entrañas o el bolsillo".

Ha defendido, controlar y ordenar la situación pero no desde la ruptura sino desde la unidad y "desde la mentalidad de un país que tiene conciencia" y ha apuntado: "parece mentira que hayamos llorado tanto con el problema de la pandemia y, sin embargo, se sequen las lágrimas para no llorar no con las pandemias que seguirán existiendo cuando se acabe ésta". EFE

