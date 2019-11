Govern llevará a Fiscalía caso de joven negro al que negaron entrar discoteca

La Consellería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat informará a la Fiscalía sobre un presunto delito de odio en el caso de un joven de raza negra que ha denunciado que le denegaron la entrada a una discoteca en Sabadell (Barcelona), según él, por el color de su piel.

El joven, de 21 años, ha denunciado en las redes sociales que, al intentar entrar en una discoteca de esa localidad, a la que acudió con su DNI, se le impidió la entrada mientras se permitía el acceso a otras personas de su misma edad y misma vestimenta pero de piel blanca, lo que entiende que supuso un "acto racista".

En un video grabado ante la fachada de la discoteca, el joven relata que presentó una hoja de reclamación en el establecimiento nocturno y que cuando acudió a quejarse a la Policía, los miembros del cuerpo le dijeron que no podían actuar porque no le habían dicho claramente que no le dejaban entrar "porque es negro".

El conseller de Asuntos Sociales de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha informado hoy en un tuit que el equipo jurídico de su departamento estudiará "qué acciones se pueden realizar ante esta situación y lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía contra delitos de odio".

El Homrani expresa también en su mensaje el "máximo compromiso en la lucha contra toda discriminación".