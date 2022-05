El Govern dice que el TS "no enmienda" que los centros contraten perfiles docentes concretos

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha asegurado este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la entrevista en la contratación de docentes no puede ser eliminatoria "no enmienda" que un centro pueda contratar un perfil docente concreto.

Fuentes del departamento han sostenido que ese es el punto más importante del decreto de plantillas para las direcciones y algo "casi vital" en los centros de complejidad.

La sentencia, que confirma una del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de 2019, fija, según esas fuentes, que la entrevista personal la deberá hacer un tribunal de tres personas, no el director solo, y también habla de aspectos que la Conselleria no ha aplicado hasta que la normativa estatal no se desarrolle, en referencia al cese de docentes por evaluación negativa.