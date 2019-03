El Govern defiende su acogida de menas y considera "aislado" el ataque

CENTRO MENORES

El secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós, ha defendido este lunes la tarea de acogida del Govern, así como los valores de acogida de la sociedad catalana, y ha considerado que el ataque del pasado sábado en un centro de menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas, de Castelldefels (Barcelona) fue aislado.,En declaraciones a la prensa, Amorós ha condenado el ataque, "que no tiene justificación posible", y ha subrayado que "no respond