El Govern catalán cree que las ocho muertes por salmonela en un geriátrico en 2022 fueron algo "excepcional"

Defiende sus inspecciones aunque ve necesaria una mayor coordinación entre departamentos

El secretario de Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, Lluís Torrens, cree que la muerte de ocho personas entre agosto y principios de septiembre de 2022 por una intoxicación de salmonela en una residencia geriátrica de Barcelona fue algo "muy excepcional" y ha defendido las inspecciones que llevan a cabo desde el Govern.

En comisión parlamentaria este miércoles, ha asegurado que pone la mano en el fuego por los funcionarios que se encargan de realizar las inspecciones en centros residenciales y ha insistido en que, en este caso en concreto, fue la dirección quien "ocultaba información que se tiene que transmitir".

La Fiscalía Provincial de Barcelona interpuso en julio una denuncia ante el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona en la que expone que en el centro se produjo "un brote de gastroenteritis aguda por salmonela enteritidis que afectó a 39 residentes, ocasionó la hospitalización de 15 de ellos y el fallecimiento de ocho ancianos".

El fiscal concuerda con Torrens al afirmar que el administrador único y gerente de la empresa que gestiona la residencia, la directora del centro, la gobernanta y una doctora "no notificaron ninguno de esos casos al Servicio de Epidemiología (SEPID), negaron el contagio de 33 de los residentes y no comunicaron siete de los ocho fallecimientos", y tenían obligación de hacerlo, añade.

Sin embargo, el secretario de Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat ha reconocido que es necesario "una mayor coordinación y clarificación de las funciones inspectoras" entre Salud, Salud Pública de Barcelona y Derechos Sociales a la hora de realizar una inspección a una residencia.

Hasta ahora cada una de las inspecciones actúa de forma autónoma y Torrens ha avanzado que publicarán una instrucción entre las tres "para regular los protocolos de comunicación" entre ellas.

GRUPOS

El diputado socialista Raúl Moreno ha destacado que, hasta que la Fiscalía no requirió información sobre el caso, el departamento no abrió un expediente sancionador al centro y, desde la CUP, la diputada Basha Changue ha advertido de que los responsables de la situación no han sido cesados y siguen vinculados al centro y sus usuarios.

La diputada de Vox María Elisa García ha criticado, más allá de las irregularidades de salubridad y limpieza del centro, la "mala praxis" del Govern, que a su parecer no hizo prevención, y la diputada de Cs Noemí de la Calle ha pedido revisar el modelo actual de atención a la dependencia teniendo en cuenta a los usuarios, a los profesionales, a sus cuidadores, tanto profesionales como no profesionales.

Desde Junts, la diputada Anna Feliu ha reclamado más inspecciones en residencias, más control y más coordinación entre departamentos y administraciones para evitar situaciones como esta que ha tachado de "lamentable", y la diputada republicana Alba Camps ha achacado las carencias del sistema de atención a la dependencia a la infrafinanciación que a su parecer hay en Catalunya por parte del Estado.