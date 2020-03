El Govern catalán alerta de que el sistema sanitario puede colapsar la próxima semana

Cree que este fin de semana sufrirá "estrés" si el Gobierno no aplica medidas más drásticas

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern catalán, Meritxell Budó, ha alertado este jueves de que el sistema sanitario puede entrar en "estrés" este fin de semana y puede colapsar la próxima semana si el Gobierno no aplica medidas más drásticas, como el confinamiento total.

"Si no se toman medidas drásticas, que es el confinamiento total, el sistema sanitario entrará en estrés este fin de semana y la próxima semana podría entrar en colapso", ha afirmado en rueda de prensa telemática junto a los consellers Alba Vergés y Miquel Buch.

Así, ha criticado la "lentitud del Gobierno español" para aplicar este confinamiento total y que solo puedan funcionar los servicios básicos.

"Solo con el confinamiento total podremos detener el crecimiento exponencial de infecciones", ha afirmado, y ha citado un informe de expertos epidemiológicos que, según ella, dice que solo si se reducen los contactos entre la ciudadanía podrá aguantar el sistema sanitario.

Por su parte, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha insistido en que "el confinamiento en casa es esencial, no se debería salir si no es imprescindible, no puede pasar como la semana pasada".

"En las próximas semanas nuestro sistema sanitario hará frente a una escalada de demanda de atención por casos de Covid-19 que tensará enormemente nuestras organizaciones y los profesionales que trabajan. Solo el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social decretadas por el Govern contribuirá enormemente a capacitar nuestra sistema sanitario para asumir la escalada de casos graves y críticos que tendremos", ha advertido.

Además, ha afirmado que el sistema público de salud se está preparando ante el aumento de casos para poder "todos los profesionales y la capacidad sanitaria para hacer frente" a la pandemia.