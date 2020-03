Govern balear propondrá más restricción de acceso a islas que decreto alarma

El Govern balear trabaja en una propuesta de mayor restricción de acceso a Baleares de la que plantea el decreto de estado de alarma, que reduce el tráfico aéreo el 50 %, ha anunciado la presidenta, Francina Armengol, que también ha pedido al Gobierno que se pueda aplazar el pago de hipotecas.

Tras participar en una videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes de las demás comunidades autónomas, Armengol ha anunciado en una rueda de prensa que agradece que el Gobierno haya incluido en el decreto que el archipiélago puede adoptar otras iniciativas, al contemplar "medidas excepcionales específicas para territorios insulares".

La intención es "reducir muchísimo las entradas por vía aérea y marítima", ha explicado Armengol.

La voluntad del Govern es que "el turismo español que está en Baleares que retorne a sus comunidades autónomas de origen de forma inmediata" y que al internacional, también se traslade la realidad de que estar en Baleares será estar encerrado en un hotel, que no tiene sentido".

El Govern quiere que se garanticen esos retornos y las entradas de los baleares que estén en el exterior y que todo lo demás "se restrinja todo lo posible tanto por vía aérea como marítima", una vez que garanticen todos los suministros.

Por eso el Govern trabaja para plantear al Ministerio de Fomento "una orden diferente" para que se pueda restringir "un poco más el acceso a Baleares de lo que plantea el decreto". "Estamos pidiendo un esfuerzo enorme de que la gente se quede en casa y todo lo que podamos contener las entradas nos iría bien", ha agregado.

Ha insistido en que "no se puede pasear, tampoco los turistas", a causa del decreto de alarma.

Armengol ha dicho que también ha pedido al Gobierno que garantice los suministros en las cuatro islas y que refuerce el sistema sanitario, así como una batería de medidas para proteger a los autónomos, pymes de las islas y a las grandes empresas "para que puedan seguir garantizando los puestos de trabajo".

"Ante semanas muy duras hay que tratar de garantizar los puestos de trabajo", ha dicho la presidenta balear sobre la filosofía de esta batería de medidas concretas.

Esas medidas son laborales, como que no pueda haber despidos y solo se puedan regular las condiciones mediante expedientes de regulación temporal de empleo ERTE, para garantizar que no pierdan el trabajo, que cobren prestación y que además ésta "no les cuente en restar su prestación por paro".

Que las empresas tengan prórrogas y plazos de dos meses para hacer frente a los costes de suministros como teléfono y electricidad, y que todos los ciudadanos puedan aplazar el pago de las hipotecas, son otras medias que ha pedido Armengol, que también ha propuesto que los autónomos puedan aplazar todas sus deudas.

Para empresas ha pedido medidas de liquidez, que se suspendan o aplacen fiscalidades y que haya períodos de carencia para el pago de las facturas de suministro. EFE

