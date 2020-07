El Govern avala viajar en vacaciones si se respetan las normas de prevención

El Govern asume que la recomendación que hizo hace dos semanas de quedarse en casa no siempre se va a cumplir en pleno periodo vacacional porque no hay una prohibición, por lo que avala viajar siempre que se mantengan en el lugar de destino todas las medidas de prevención.

Es el mensaje que ha trasladado este martes la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Mertitxell Budó, después de que este pasado lunes el president Quim Torra reclamara un "esfuerzo colectivo" para reconducir la "preocupante" situación epidemiológica de Cataluña en los próximos diez días, sin descartar medidas más restrictivas si no ve mejoras.

Ante las especulaciones sobre si estas nuevas restricciones podrían afectar a la movilidad de personas en pleno periodo vacacional, Budó ha considerado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, que los catalanes "pueden ir de vacaciones si éstas son seguras".

Si bien hace dos semanas el Govern pidió quedarse en casa en Barcelona si no era imprescindible salir, Budó ha indicado que, al no haber una prohibición, la salida de personas de sus domicilios para irse de vacaciones "probablemente es un desplazamiento que no será evitable", y ha recordado que en los dos últimos fines de semana ha habido afluencia de vehículos en las carreteras.

Eso sí, la consellera ha pedido que todos los desplazamientos que se hagan sean "responsables" y que aquellos que tengan síntomas de la COVID-19 "se queden en casa" y hablen con su centro de salud.

"Estamos en un periodo de vacaciones y como no hay prohibición de salir", sino solo "una recomendación de no hacer desplazamientos que no sean necesarios", esto, según Budó, "no hará que la gente deje de irse de vacaciones"

Ha añadido que "todo el mundo tiene derecho a gozar de unos días de descanso", pero ha remarcado que es importante que allí donde se vaya se respeten "todas las medidas para evitar la propagación del virus", entre las que ha destacado la mascarilla, la higiene de manos y la distancia social.

Por otro lado, ante las recomendaciones de diversos países de no viajar a Cataluña, la consellera ha explicado que el Govern está desplegando una "campaña internacional" para explicar que es un destino turístico "seguro y con todas las garantías". EFE