Gonzalo y Susana protagonizan el primer rifirrafe de 'La isla de las tentaciones'

MADRID, 10 (CHANCE)

Una de las parejas que va a dar mucho que hablar es la de Gonzalo y Susana. La isla de las tentaciones empezó este jueves y lo cierto es que ya tenemos ganas de más. Los dos han sido una de las relaciones más virales del Gran Hermano anónimo, pero parece que la rutina y la monotonía terminó afectando a los dos por igual. Por eso, decidieron sumergirse en la aventura de este nuevo reality de Mediaset, para saber si podían confiar el uno hacia el otro.

En la primera entrega de este programa nos ha escandalizado la forma de hablar de Gonzalo Montoya a Susana Molina. Fue él quien dio el primer paso en la casa de Gran Hermano y desde entonces, seis años no han separado a una de las parejas más queridas por los seguidores del programa. "Tengo miedo de ver qué me voy a encontrar" confesaba la concursante de La isla de las tentaciones antes de separarse de su chico. "Nos conocimos en un programa de televisión y lo curioso sería que también lo dejáramos" bromeaba ella horas antes de no saber qué pasaría con su romance.

La dureza del concurso y sobre todo, la que tendrán que tener cada uno de los concursantes es extrema. Susana Molina explicaba que: "Hasta hace 10 minutos pensaba que no iba a pasar nada, pero nadie me asegura nada". Y es que cuando te meten en una isla con cuerpos de escándalo y con necesidades, no se sabe nunca qué va a pasar.

Una de las frases que más se ha criticado por las redes sociales fue la que soltó Gonzalo Montoya en su presentación: "Me gusta más salir con mis amigos que con mi pareja, mejor salir solo que con un pokemon". Y es que nos quedamos de piedra al ver como el concursante comparaba a su novia con una personaje de un videojuego.

Cuando se produjo la presentación entre chicos y chicas, Gonzalo era el primero que se mostraba completamente preocupado por lo que pueda pasar con Susana: "Por favor, como te guste alguno a mí me da algo", a lo que ella le decía: "Gonzalo, cero, no te rayes".

El momento más tenso del capítulo llegaba mientras que Susana y Gonzalo hablaban y se prometían que no iban a sentirse deseados por ninguna de las personas con las que comenzarían a convivir en ese momento. Katerina llegaba para marcharse con el concursante, ya que había sido la elegida y este, de muy malas formas le decía: "Primera norma no tocar, ¿vale chiqui?". Su todavía pareja le recriminaba que tuviera esa actitud y le decía: "Gonzalo no te pongas así tampoco. No quiero que te pongas así porque yo esté delante porque no me voy bien, ya está, que te lo pases bien".

De esta manera, no sabemos qué ocurrirá entre estos dos indiscutibles protagonistas de La isla de las tentaciones, pero el comienzo ha sido difícil. Tendremos que esperar a que se emita el próximo capítulo para saber cómo han ido los primeros días entre todos los concursantes.