Gonzalo Sierra nos desvela cómo está Elena Furiase y la pequeña Nala

MADRID, 9 (CHANCE)

Hace unos días conocíamos la fantástica noticia de que Elena Furiase había dado a luz a su hija Nala, ella misma lo confesaba a través de sus redes sociales con un storie en el que informaba a todos sus seguidores de la felicidad que sentía por haber ampliado la familia y porque todo hubiese salido bien.

No cabe duda de que tanto Elena como Gonzalo están viviendo su mejor momento. Tanto, que hemos hablado con el marido de la actriz y nos ha confesado en exclusiva para las cámaras de Europa Press cómo está viviendo la mamá y la pequeña los primeros días: "muy bien, dormiditas".

El marido de la actriz no pudo estar presente en el parto por haber necesitado una cesárea: "no, está la cosa con las restricciones". A pesar de ello, todo salió bien y las dos gozan de buena salud: "ha sido todo muy tranquilo, ha salido todo bien". Elena Furiase siempre quiso llamar a su hija Nala y no lo dudó ni un segundo: "le gustaba mucho ese nombre a Elena, lo tenía en mente hace mucho tiempo. Si tengo una niña, se llamará Nala".

Ya pueden sacar parecido a la madre en la recién nacida, aunque nos asegura que también ha heredado sus rasgos: "se parece un poco a su madre pero es una mezcla de todos, ha salido un poco a todos". Sobre el pequeño Noah, nos confiesa que ha sabido asumir su papel de hermano mayor y está gestionando perfectamente la llegada de su hermanita: "muy bien, es un hermanazo. La verdad que es un hermanazo. Todavía es muy chiquitito, pero la verdad que lo está llevando bastante bien. Estamos encantados".

Toda la familia, incluidos los abuelos, celebran la llegada de un miembro más: "felices, están felices". Gonzalo Sierra aprovecha que su mujer y su hija están descansando para ir a hacer la compra y nos atiende con estas emotivas palabras sobre su nueva paternidad: "me voy a dar una vueltita ahora al súper, pañales y demás".