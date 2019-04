Gobierno:No se puede mirar a otro lado ante el cúmulo de asesinatos machistas

VIOLENCIA MACHISTA

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha exigido hoy que no se mire hacia otro lado ante el "cúmulo de muertes dramáticas, de asesinatos irreparables" de la violencia machista, un problema de "trascendencia indiscutible" que no admite matices.,"Este cúmulo de muertes dramáticas, de asesinatos irreparables y lo peor de todo, evitables, nos reclama atronadoramente no mirar hacia otro lado, no poner matices a un problema de trascendencia indiscutible", ha sostenido Celaá est