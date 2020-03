El Gobierno vasco ve "poco probable" que en Euskadi se den 'casos ocultos' de fallecidos por Covid-19

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, ha afirmado que en Euskadi, y gracias la "alta tasa" de realización de test, es "poco probable" que no se registren todos los fallecimientos por Covid-19 que se produzcan.

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Murga ha indicado asimismo que junto al Hotel Lakua, en Vitoria, el Gobierno Vasco ha alcanzado un acuerdo con el hotel María Cristina de San Sebastián para acoger enfermos de coronavirus, mientras se sigue "identificando" otras infraestructuras.

Las responsable vasca de Salud ha recordado que la enfermedad del Covid-19 provoca la necesidad en "grupos muy determinados de personas" de ser atendidas en UCIs y ha subrayado que "desde el principio" Osakidetza estudió cómo "ampliar estas áreas" y adaptar "nuevos espacios" a estas necesidades.

Según ha relatado, en el actual momento de la epidemia, Álava se encuentra en la "fase tres", mientras que Bizkaia, que vive un momento de "alta incidencia y necesidades incrementadas, está "en el escenario dos". "En Álava ya hay áreas nuevas que se han adaptado para ser UCIs y en Bizkaia se han ampliado las propias con nuevas camas y se trabaja en nuevas áreas, si es necesario", ha añadido.

Respecto a los profesionales de Osakidetza positivos por Covid-19, Murga ha señalado que desde el primer momento se supo que eran los que podían tener mas riesgos de infección, al igual que los profesionales del ámbito socio-sanitario. Así, ha destacado la puesta en marcha de un "sistema de identificación precoz" para que, cuando tengan 48 horas de síntomas, se les realice el test que identifique precozmente con quién han estado en contacto y evitar los contagios.

"Es cierto que tenemos un elevado numero de profesionales a los que se ha realizado el test y conocemos los positivos, pero es una fortaleza del sistema", ha destacado.

Cuestionada por la posible existencia de casos de fallecidos a los que no se les ha realizado el test y, por lo tanto, no computarían como víctimas del Covid-19, la consejera ha señalado que en Euskadi es "poco probable".

"Esta enfermedad en ocasiones tiene una sintomatología leve y puede pasar por un cuadro no muy grave, por lo que puede ocurrir que personas no tengan un desenlace rápido o que no esté previsto el fallecimiento y no se les realice el test. En Euskadi es poco probable, porque tenemos un alto número de test realizados", ha añadido.

Asimismo, ha valorado que la sanidad pública, concertada y privada, trabajan "como una única organización y hay incluso movimiento de profesionales de unos centros a otros".

RESIDENCIAS

Respecto a la situación en que se encuentran las residencias de mayores y el desalojo de algunos centros para dedicarlos específicamente a enfermos de Covid- 19, Murga ha valorado que los centros "comparten la historia clínica" de sus residentes con Osakidetza y hay entre ambos comunicación.

"La epidemia está aumentando y nos parece que puede salvaguardar mejor la seguridad de las personas mayores hacer residencias específicas del Covid-19. A partir de este análisis, hemos identificado residencias para acoger exclusivamente a estos pacientes en los tres territorios", ha justificado.

Por último, y en referencia a la posibilidad de que hoteles de los tres Territorios alojen a pacientes de Covid-19, ha advertido de que la enfermedad requiere diferentes niveles de atención y la convalecencia "puede ser difícil por el aislamiento".

Tras afirmar que hay hogares que no cumplen las condiciones necesarias o cuentan con personas de edad avanzada, ha incidido en que "pensando en las personas con más necesidades, se han identificado hoteles que cumplen estas condiciones para hacer la convalecencia".

Según ha enumerado, junto al Hotel Lakua, en Vitoria, se ha alcanzado un acuerdo con el hotel María Cristina, en San Sebastián y se sigue "identificando aquellos hoteles con las mejores condiciones".