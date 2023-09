Gobierno vasco pide "reconsiderar su actuación" a empresas de transporte escolar que han decidido no prestar servicio

Acusa a las operadoras de usar "como rehenes" a las familias y reitera que no prestar el servicio tiene "efectos"

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha pedido a las operadoras de transporte escolar, a las que acusa de usar a las familias "como rehenes", que "reconsideren su actuación", que tiene "efectos" también para las propias empresas ya que no tienen "ninguna excusa para no cumplir la ley". La situación, ha explicado, se mantiene "más o menos" como el viernes, con un 100% del servicio prestado en Gipúzcoa, más del 50% en Álava y cerca del 10% en Bizkaia.

En declaraciones a los medios antes de participar en el acto de apertura del curso académico 2023-2024 de Dantzerti - Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, el consejero ha insistido en que "la Educación es un servicio público básico y el transporte es esencial para dar ese servicio".

Por ello, ha advertido de que lo que está sucediendo estos días, en los que algunas operadoras han decidido no prestar el servicio, tiene "una serie de consecuencias muy graves para las familias y para los niños y para las niñas", por lo que ha pedido a estas empresas que "reconsideren la situación y la actuación que están teniendo".

De este modo, ha criticado que estas operadoras utilizan a las familias "como rehenes". "Y no se puede jugar así con las familias", ha subrayado el consejero, que ha recordado a las empresas que en un estado de derecho "todos y todas tenemos que cumplir con la ley".

Por ello, ha manifestado que, si no están de acuerdo con la orden emitida por el Gobierno Vasco, que "es un acto administrativo de ejecución forzosa", tienen "instrumentos" para recurrir ante el propio Ejecutivo --que ha recibido el recurso de algunas empresas y ha resuelto en contra de su petición de medidas cautelares-- y ante la Justicia.

"No tienen ninguna excusa, ninguna razón, ningún motivo para no cumplir con la ley", ha subrayado Jokin Bildarrtz, que ha advertido de que el hecho de no hacerlo tiene "una serie de efectos que van a ser negativos" para las familias, para estudiantes, para la sociedad y "también para las empresas", dado que se enfrentarán a lo establecido en la legislación en casos de incumplimiento de un acto administrativo de obligado cumplimiento.

Según ha explicado, no todas las empresas "están en la misma situación y cada una puede tener su propio recorrido", por lo que el Departamento Jurídico de Educación está analizando los casos y va a "ver cómo evoluciona".

"Lo importante, lo principal, es que estas empresas tienen que saber que estamos en un estado de derecho y en un estado de derecho las normas son para cumplir, para todos nosotros y para ellas", ha insistido.

De este modo, ha incidido en que "es hora de reconducir todo esto" y, en este sentido, ha reiterado su petición a las operadoras de que "reconsideren esta situación".

MÁS O MENOS LA MISMA

El consejero ha apuntado, además, que su Departamento trabaja "las 24 horas para ver qué alternativas" hay para prestar el servicio de transporte y hará "lo indecible para que eso pueda ser así".

"No contemplo otras posibilidades más que la que en breve podamos solventar esta cuestión", ha manifestado, aunque ha reconocido que actualmente "no hay diálogo" con los operadores.

Según ha explicado, la situación este lunes es "más o menos la misma" que el pasado viernes, de modo que en Gipuzkoa se presta el servicio "al 100%", en Álava ronda el 60% y en Bizkaia está en torno al 10%, pese a tener "las mismas condiciones" en los tres territorios.