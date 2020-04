Gobierno vasco niega que Euskadi haya recibido un millón de mascarillas del Estado

Murga prevé que Euskadi cuente con test masivos "a primeros de mayo", siempre que "estén totalmente validados"

La consejera vasca de Salud del Gobierno vasco, Nekane Murga, ha negado que Euskadi haya recibido del Estado un millón de mascarillas para hacer frente al Covid-19, y ha emplazado a explicar "en qué días y en qué cantidades". Además, ha afirmado que se prevé que Euskadi cuente con test masivos "a primeros de mayo", siempre que "estén totalmente validados, y se sepa la sensibilidad que tienen y en qué colectivo se debe usar para obtener el máximo beneficio".

En su turno de réplica en la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, en la que ha comparecido, junto al Lehendakari, para explicar la actuación del Gobierno Vasco en la crisis del Covid-19, ha admitido que ha habido "dificultades" con los materiales para afrontar la pandemia, pero que han sido "globales".

Según ha apuntado, desde enero hasta febrero "se doblaron las necesidades de mascarillas" y, en cuanto a las FFP2 y las quirúrgicas, ha aclarado que tienen su centro de fabricación y almacenaje "fundamentalmente en China".

Al tener "una mayor demanda externa", Euskadi tuvo que "diversificar las cuentas" para obtener este material, que se centralizó para poder distribuirlo "no solo a los centros sanitarios, sino a los sociosanitarios, a los Ayuntamientos con personas discapacitadas, a la Ertzaintza y aquellos considerados esenciales".

"En ningún momento hemos recibido un millón de mascarillas del Estado. En algunas ocasiones nos ha llegado material, pero esta cantidad, pido que me aclaren en que días y en qué cantidades", ha indicado, en respuesta al portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor, quien ha asegurado que el Gobierno central ha enviado un millón de mascarillas a Euskadi.

Según ha anunciado, se han recibido donaciones de Inditex o de colectivos profesionales. "Pero, le puedo decir que, un millón de mascarillas, no", ha insistido.

Ha recordado también los 150 respiradores "pagados en China" por el Gobierno vasco "desde hace semanas" y, ante "problemas de aduana", se ha pedido que se "actuara, como lo ha hecho el propio lehendakari, a nivel internacional y de frontera". "En este momento, hay respiradores del departamento de Salud y Osakidetza que están en el exterior de Euskadi de forma voluntaria, porque somos solidarios", ha precisado

TEST

La consejera ha insistido en que Osakidetza utiliza las pruebas PCR para detectar infectados por coronavirus, porque es "el test más rápido" y "da la mejor información en sensibilidad-especificidad". "Otros test no tienen esta característica. Es mucho más que un test", ha señalado.

Según ha añadido, otras pruebas como las precoces, en la actualidad "se basan en antígenos y no tienen utilidad química. Son exclusivamente de investigación, porque se sabe que no son capaces de detectar la enfermedad", ha dicho.

Ha asegurado que existen institutos de investigación y empresas vascas investigando en este sentido, "para identificar a las personas en la etapa inicial de la enfermedad". "Pero, le puedo decir que, en este momento, esto no es posible", ha apuntado.

Los tests que se realizan de forma masiva y con una muestra de sangre "están también en fase experimentación", según Murga. "Se está ahora mirando la sensibilidad que tiene y en qué pacientes y circunstancias tiene realmente mayor. Realizar este test en etapas tempranas en ciertos colectivos puede llevar a más errores", ha señalado.

Según ha añadido "es previsible" que Euskadi pueda contar con estos test "a primeros de mayo", pero "no porque no se haya contactado con la empresa, no porque no creamos que tiene utilidad, sino porque lo vamos a hacer en el momento en que estén totalmente validados y se sepa la sensibilidad que tiene y en qué colectivo se debe usar para obtener el máximo beneficio".

"Si antes de esto se conociera, los compraríamos antes; pero nos vamos a basar en criterios técnicos, y no en dar falsas expectativas a la población", ha añadido.

PROTOLOCOS

También ha aludido al cambio en los protocolos, aplicando los "criterios técnicos" del propio Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes de los técnicos de Salud Pública, "que trabajan también con los técnicos del Ministerio". "Cuando hemos conocido más datos de cómo se transmite la enfermedad, sobre cuál es el periodo de mayor contagio y en qué circunstancias, se ha ido adaptando", ha indicado.

Por otra parte, ha defendido que el modelo asistencial vasco estaba planificado para "ir adaptándose a las necesidades que hubiera" y no ha estado "colapsado" en ninguno de los tres Territorios Históricos.

Además, ha asegurado que si se han trasladado personas a algún hospital de otra localidad ha sido porque había pacientes identificados "con necesidades especiales" como los que padecen Alzheimer y se optó por "dar la respuesta mejor a cada grupo de pacientes".

"No hemos trasladado pacientes, sí hemos trasladado profesionales. En un primer momento, cuando Álava precisó apoyo de otros centros, por una circunstancia muy concreta, se hizo esta traslado de profesionales, de forma voluntaria", ha explicado. En este sentido, ha añadido que si se diera alguna circunstancia en algún centro concreto, "se seguirá realizando".

Murga ha asegurado que el modelo de Osakidetza se basa en "sectorizar la atención primaria" y así se hizo en Álava cuando se consideró que el virus "estaba circulando de forma comunitaria". "En menos de una semana se ha sectorizado Vizcaya y Guipúzcoa, de forma que, en los momentos en los que había menos virus, se siguiera dando respuesta a la población que tiene otro tipo de enfermedades que no es el covid-19", ha puntualizado.

Además, ha defendido la "transparencia" en la información que ha reflejado que el sistema "no ha estado desbordado en ningún momento, ni en el colapso como, en ocasiones, se pretende achacar".