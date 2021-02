El Gobierno vasco lamenta que Robles no haya rectificado sobre Zaldibar

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado este martes que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no haya rectificado aún sus manifestaciones sobre las tareas de recuperación del cadáver de Joaquin Beltrán, uno de los dos trabajadores que fallecieron tras derrumbarse el vertedero de Zaldibar.

La ministra Robles insinuó que si la Unidad Militar de Emergencias (UME) hubiera intervenido en las tareas de recuperación del cadáver su cuerpo quizás no seguiría en el vertedero.

Robles, en una conferencia coloquio en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, señaló que, "con todos los respetos", no podía entender que "en algunos sitios se diga aquí la UME no puede venir cuando, a lo mejor, si hubiera intervenido hace un año un cadáver no estaría en un sitio".

"Son cosas que a mí humanamente me resultan difíciles de entender, no ya en clave política", señaló la ministra, quien se refirió así de manera implícita a las labores de búsqueda del segundo operario sepultado hace un año en el derrumbe del vertedero vizcaíno.

Zupiria ya pidió ayer lunes a la ministra que rectificara estas declaraciones y este martes, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ha vuelto a hacer la misma petición.

"Que yo sepa no se ha producido ninguna respuesta del Gobierno español y sería bueno que este tipo de malentendidos se aclararan, que se conociera la verdad de lo sucedido este año y que se evitaran declaraciones que faltan a la verdad y que no hacen más que en enrarecer el ambiente de colaboración que es necesario siempre pero más necesario en un momento como este", ha remarcado el portavoz. EFE

rmv/ep/bal