El Gobierno Vasco anuncia un recurso contra la ley estatal de bienestar animal por "vulneración" de competencias

Propone convocar la Comisión Bilateral Euskadi-Estado para tratar de evitar la impugnación de la norma ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno Vasco ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Estatal de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, al considerar que este texto "invade" sus competencias y "vulnera" el principio de seguridad jurídica a la hora de aplicar la normativa correspondiente.

La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, que ha anunciado esta decisión en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha informado de que el Ejecutivo ha autorizado también abrir una negociación sobre este asunto en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma, con el fin de tratar de cerrar un acuerdo y evitar así el recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno Vasco considera que algunos artículos de la ley estatal invaden competencias ejecutivas que corresponden a Euskadi, en concreto los artículos 19, 11.1 y 18.1 del Estatuto de Estatuto de Gernika en materia de agricultura y ganadería, medio ambiente y sanidad.

Además, Garamendi ha indicado que el "excesivo" grado de detalle de la ley estatal "dificulta, cuando no merma", la competencia de desarrollo normativo sobre protección de los animales que le corresponde a Euskadi.

Esto --ha añadido la consejera-- resulta "notorio" en la densa regulación que la ley estatal hace del uso de animales en actividades culturales y festivas. La ley estatal también establece preceptos "teóricamente de aplicación sólo al Estado", pero que en su contenido "incorporan mandatos a las comunidades autónomas", lo que "genera dudas".

La consejera también ha reiterado su malestar con la falta de "avances" a la hora de ejecutar las transferencias de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 pero que aún no han sido traspasadas a Euskadi por parte del Estado.

ACUERDO SOBRE LA COMISIÓN BILATERAL

Garamendi ha afirmado que en las últimas semanas tampoco se han registrado "avances" en este asunto. En este sentido, ha lamentado que pese al acuerdo alcanzado con el Gobierno central para modificar el reglamento de la Comisión Bilateral entre Euskadi y el Estado con el fin de que en este órgano también pueda abordarse el proceso de traspasos competenciales pendientes, la celebración de las pasadas elecciones municipales y la convocatoria de las generales para el 23 de julio ha impedido que se reúna este órgano.

Garamendi, que ha explicado que por su parte es partidaria de que este foro se pueda reunir con independencia de que sea o no en periodo preelectoral, ha lamentado que "en los dos últimos años de la legislatura no se ha avanzado lo suficiente o no ha habido el suficiente empuje, impulso o voluntad política --por parte del Gobierno central-- para poder seguir con esas transferencias y con el desarrollo y el cumplimiento integral del Estatuto de Gernika".

"PARÁLISIS"

"Nosotros, no obstante, seguimos trabajando propuestas nuevas. Independientemente de la parálisis por el otro lado, vamos a seguir desarrollando propuestas en todas y cada una de las materias que tenemos pendientes", ha añadido.

Garamendi también ha confirmado que los gobiernos central y vasco han alcanzado, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación, un acuerdo para evitar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley que regula el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, si bien ha afirmado que los "detalles" sobre dicho acuerdo se darán a conocer más adelante.

Por el contrario, ha informado de que la semana pasada se anunció un nuevo recurso contra la ley vasca de potestad sancionadora de las administraciones públicas aprobada hace unos meses.