El Gobierno valenciano lamenta la "ruptura unilateral" del sindicato médico

(Actualiza la noticia NA2256 con la versión del sindicato CESM)

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana ha lamentado este martes la "ruptura unilateral" de las negociaciones para evitar la huelga convocada por el sindicato médico de la Comunidad (CESM CV) y ha señalado que "mantiene su disposición a negociar", que considera la "postura más responsable y útil para la ciudadanía en estos momentos".

Sanidad se ha referido así, en un comunicado, al anuncio realizado por el sindicato médico de mantener la huelga para los días 6 de marzo, 3 de abril y 8 de mayo ante "la negativa" de la Conselleria de Sanidad a atender sus reivindicaciones que, a su juicio, "deja claro su desprecio" al colectivo de médicos.

La Consellería, que aclara que han tenido constancia de la ruptura de las negociaciones a través de los medios de comunicación, señala que considera que se han realizado "avances muy relevantes" durante el proceso negociador, al haberse "cerrado acuerdos de peso que se han pactado en otras comunidades autónomas".

Asimismo, recuerda que mantiene una "negociación abierta y en paralelo" con todos los sindicatos de la mesa sectorial (en la que están representados los seis principales sindicatos sanitarios, incluido el CESM).

Subraya que en la mesa sectorial "confía firmemente en llegar a un acuerdo relativo a mejoras asistenciales para la ciudadanía y para todas las categorías profesionales, además del personal médico".

Desde el sindicato médico han respondido al comunicado de la Consellería de Sanidad afirmando que "no ha roto ninguna negociación" y añaden: "Es más, hemos sido pacientes esperando una propuesta que, tras 15 días y haberse comprometido a enviárnosla en menos de una semana, no se nos ha hecho llegar, pese a nuestra insistencia y llamadas sin respuesta".

El CESM CV recuerda que tras la última propuesta que envió la Conselleria, que consideraron "inaceptable en bastantes puntos", el sindicato envió una contrapropuesta en 24 horas, "de la que solo hemos recibido la callada por respuesta, por lo que únicamente podemos interpretar que es la Administración quién no quiere alcanzar ningún acuerdo con los médicos".

"Tan solo tienen que llamarnos que acudiremos, pero mientras no lo hagan, evidentemente no podremos sentarnos a dialogar", afirma el sindicato, que añade que de la Conselleria "depende retomar el diálogo y que su oferta se equipare a las de las otras CCAA para que este conflicto finalice".

A juicio del CESM CV, "si consideran que se han realizado avances tan relevantes, no entendemos por qué no nos hacen llegar su última oferta" y recuerda que los puntos negociados con el sindicato médico en esta mesa "son específicos de la problemática de nuestra profesión y en ningún momento se han planteado en mesa sectorial".

"De hecho, ningún otro sindicato lo ha planteado porque evidentemente no les ha interesado el tema del tope de agendas, limitar el número de guardias, el triaje en primaria de pacientes sin cita, la subida de la hora de guardia, la problemática de los MIR, etc. Por lo tanto, si solo nos preocupa al sindicato médico, no nos queda más remedio que defenderlo en solitario", concluye.